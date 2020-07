Contro la crisi da Covid una rete di salvataggio per gli studi professionali

Oltre 14 mila domande di contributo integrativo per i dipendenti fruitori degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia e altri 4.500 lavoratori in smart working. Sono i primi dati che emergono dall’analisi Ebipro (l’Ente bilaterale degli studi professionali) sulle misure a sostegno di liberi professionisti e studi professionali messe in campo dal sistema Confprofessioni per fronteggiare la pandemia da Covid -19. Un vero e proprio piano di emergenza che, oltre agli interventi a favore dell’occupazione, ha garantito una articolata rete di tutele sanitarie e socio-sanitarie, insieme a un programma ad hoc per assicurare liquidità ai liberi professionisti. In uno scenario economico drammatico, la barriera innalzata dal sistema della bilateralità degli studi professionali ha attenuato sensibilmente l’urto della crisi sulle professioni. Anche se, come sottolinea il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella: «La pandemia da Covid - 19 lascerà profonde cicatrici sul tessuto professionale italiano».

Smart working. «Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata alla crisi che ha investito i professionisti durante la pandemia», afferma Leonardo Pascazio, presidente di Ebipro. «Abbiamo subito messo in campo misure specifiche per permettere agli studi di continuare la loro attività lavorativa attraverso lo smart working e allo stesso tempo abbiamo ritenuto doveroso di dare un contributo a quei lavoratori bloccati dal lockdown». Sono oltre 2 mila gli studi professionali che hanno richiesto a Ebipro il contributo per l’attivazione dello smart working, per oltre 4.500 lavoratori di studi professionali. Dal punto di vista regionale Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono le regioni più attive (con Basilicata, Valle d’Aosta e Molise in fondo alla graduatoria). Sul fronte delle attività economiche interessate, le professioni dell’area economica amministrativa (commercialisti e consulenti del lavoro) sono quelle che, nonostante il lockdown, hanno continuato a svolgere la loro attività, facendo ampio ricorso allo smart working (quasi 1.700 domande) che, invece, appare assai più contenuto tra medici e dentisti.

Sostegno al reddito. L’altro pilastro del piano di emergenza Ebipro poggia sugli ammortizzatori sociali previsti dal governo con il decreto Cura Italia, integrati con specifiche misure di sostegno al reddito a favore dei dipendenti degli studi. A metà gugno sono circa 14 mila le richieste pervenute all’Ente bilaterale per richiedere un contributo integrativo destinato a una platea complessiva di oltre 20 mila lavoratori. Le regioni più colpite, in questo caso, sono Veneto, Toscana e Lombardia, marginali le richieste provenienti da Basilicata, Molise e Trentino Alto Adige.

Tutele sanitarie e socio-assistenziali. Oltre aelle misure messe in campo per sostenere l’occupazione negli studi, il piano di emergenza di Confprofessioni è intervenuto direttamente sulla salute di professionisti e lavoratori, con una serie di prestazioni calibrate sulla diffusione del contagio. Grazie all’intervento della Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli studi professionali (Cadiprof) è stata attivata una diaria da ricovero e/o isolamento domiciliare, in caso di tampone positivo, con un contributo di 40 euro al giorno per 50 giorni di ricovero (14 giorni di isolamento domiciliare). Ma non solo, la Gestione Professionisti di Ebipro ha messo a disposizione dei liberi professionisti un’indennità una tantum di 500 euro per inabilità all’attività professionale. Tra le altre misure previste il video consulto medico specialistico gratuito per i titolari dei piani di Assistenza integrativa Cadiprof ed Ebipro e l’estensione progetto Assistenza Psicologica in collaborazione con PLP (Associazione Psicologi Liberi Professionisti) per la gestione, anche in video consulto, delle situazioni legate all’emergenza sanitaria (isolamento, distanziamento sociale, lutti familiari...). Di pochi giorni fa, infine, il lancio del programma “Sicurezza negli studi” che consente a professionisti e dipendenti degli studi di effettuare un test sierologico quantitativo gratuito per la ricerca degli anticorpi anti virus Sars-Cov-2 e un tampone in caso di positività.