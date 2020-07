Nell'emergenza vince il binomio ferro-gomma

Genera ricchezza sul territorio e garantisce competitività sui mercati internazionali, movimentando grandi quantità di merce su lunghe distanze con un utilizzo del personale limitato e facilmente controllabile dal punto di vista sanitario: durante l'emergenza è emerso in maniera chiara il ruolo di primaria importanza rivestito dal settore della logistica. E mai come nelle ultime settimane il trasporto intermodale ferroviario ha mostrato il vantaggio di avere un sistema chiuso, facilmente controllabile e tracciabile.

Certo, non ha la flessibilità del tutto-strada, ma ha lo straordinario vantaggio di poter trasportare ingenti quantitativi di merce con poche persone e di incidere in misura minore sull'ambiente. «Se l’autista di un bilico “tira” al massimo 28 tonnellate di carico, un treno merci manovrato da una coppia di macchinisti può arrivare in Europa, su alcune tratte, fino a 2.000 tonnellate di peso trainato, equivalenti al carico di 40 semirimorchi», ricorda Fabrizio Dallari, Direttore del Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management della Liuc Business School. «Possono, inoltre, essere ridotti gli attriti ai confini di Stato dovuti al sovraccarico dei controlli sanitari; ai confini si cambiano i macchinisti, pertanto è facile organizzarsi per evitare qualsiasi contatto fisico».

In Italia il volume di merci trasportate su ferrovia nel 2019 è stato di 97 tonnellate, di cui 60 abbinate al trasporto su strada

Il trasporto intermodale utilizza la modalità ferroviaria per le lunghe distanze e quella stradale per la distribuzione finale. «Si tratta di un sistema chiuso, facilmente controllabile, tracciabile e regolabile. Sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i vari attori della catena logistica hanno adottato una serie di misure per tutelare la salute e la sicurezza delle persone coinvolte nei processi produttivi, recependo e spesso anticipando le indicazioni delle autorità», annota Dallari.

In queste settimane le aziende leader del settore logistico stanno trasferendo molte merci su ferrovia per diminuire la mobilità di persone (autisti) attraverso l’Europa. Questo avviene specialmente nel corridoio nord-sud per il traffico da/per l’Italia. L’Italia, per ragioni dettate dalla sua orografia (la barriera delle Alpi) e dalle politiche di limitazione del traffico pesante su strada dei paesi confinanti (es. Svizzera e Austria), è da sempre uno dei principali Paesi europei per quanto riguarda il trasporto intermodale strada - rotaia a livello internazionale; meno sviluppato invece quello a livello nazionale, dove domina il tutto - strada.

In Italia il volume di merci trasportate su ferrovia nel 2019 ammontava a 97 milioni di tonnellate annue, di cui 60 milioni con la tipologia del trasporto intermodale strada/rotaia. Particolarmente rilevante è la quota internazionale, con 62 milioni di tonnellate in import/export. La quota parte maggiore di tale traffico intermodale internazionale è realizzata dai terminal ferroviari della cosidetta Regione Logistica Milanese che svolgono un ruolo fondamentale, collegandola ai principali scali e porti del Nord Europa, con più di 500 servizi ferroviari alla settimana. Secondo lo studio condotto da Liuc in collaborazione con la Cciaa di Milano, Monza Brianza e Lodi gli «orchestratori» dei flussi logistici operanti nella RLM sono 1.301 imprese che occupano oltre 95mila addetti. Il fatturato del settore è di oltre 22,4 miliardi di euro, con una media di 240mila euro per addetto e con punte di 490mila euro per le imprese di spedizione.

Le criticità, secondo la survey condotta da Liuc, sono i deficit di processi digitalizzati e di soluzioni tecnologiche (31%), la dimensione delle aziende italiane, in prevalenza Pmi (29%), la complessità di natura burocratica (21%), i costi elevati del sistema logistico italiano, comprese le tasse (10%) e i problemi di natura infrastrutturale (9%). Le sfide per il futuro? Digitalizzazione e informatizzazione (54%), geopolitica tra dazi, Brexit e rapporti con la Cina (53%), evoluzione del mercato con la comparsa di nuovi player, M&A ed e-commerce (51%), sostenibilità ambientale (50%), ma anche sociale, per la carenza di autisti e mano d'opera specializzata (47%), automazione e tecnologia (31%).