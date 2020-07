Tra le tante incertezze che il Covid-19 ha portato nelle nostre vite, molte riguardano il futuro della mobilità: l’automotive è forse il comparto, insieme al turismo, che ha subito le perdite peggiori. Tanto che le stime di AlixPartners sono di 44 milioni di vetture vendute in meno nei prossimi tre anni (19 milioni solo quest’anno senza “recrudescenze” del virus, altrimenti si arriverà a -24) e 1,3 trilioni (tradotto, migliaia di miliardi) di dollari di ricavi in meno.

È come se una tempesta avesse spazzato nove anni di industria automobilistica, riportando le lancette indietro al 2011. E il futuro? Per “rivedere le stelle” serviranno almeno cinque anni, ma non sarà un lustro uguale per tutti. La Cina arriverà al 2025 con volumi superiori allo scorso anno, il Nord America ce la farà in quattro anni, mentre l’Europa – fanalino di coda – si attesterà a volumi lievemente inferiori a quelli del 2019 perfino tra cinque anni. Soffermandoci sul nostro Paese, AlixPartners stima nel suo Global Automotive Outlook che il mercato alla fine dell’anno sarà poco più che dimezzato, passando da 2,1 a 1,2 milioni di veicoli venduti. L’anno prossimo una lieve ripresa a 1,6 milioni.

I governi devono giocare un ruolo fondamentale e quello italiano sembra non aver capito la portata epocale del momento

Che cosa potrebbero fare governo e istituzioni? Prevedere meccanismi d’incentivo e, al tempo stesso, puntare sull’ammodernamento delle infrastrutture. Perché due sono i temi che si aprono: da una parte la necessità di ridare vigore al settore automobilistico che, flagellato dal Covid, non avrà molto denaro da spendere in ricerca e sviluppo; dall’altro bisognerà puntellare un comparto delle auto ad alimentazione alternativa che rischia di implodere. Chi, infatti, con la più grande crisi economica dal Dopoguerra, potrebbe spendere a cuor leggero oltre 20.000 euro per vetture con un’autonomia ancora limitata e l’impossibilità di venire caricate in autostrada? E l’industria automobilistica come potrebbe portare avanti investimenti sulle e-car ora che è costretta a fare le nozze con i fichi secchi? I governi devono giocare un ruolo fondamentale e quello italiano sembra non aver capito la portata epocale del momento che stiamo vivendo. Per gli incentivi auto il Mise ha confermato di mettere a disposizione 70 milioni di euro, con un massimo di 4.000 euro a nucleo familiare, per l’acquisto di un veicolo euro 6 e la contestuale rottamazione di un’automobile che abbia almeno dieci anni. Sufficiente? Mica tanto. La Spagna ha stanziato 3,75 miliardi per finanziare gli investimenti, ma anche per rinnovare il parco veicoli, incentivando l’acquisto di automobili elettriche. Un gradino ancora più alto lo occupa la Germania, che a maggio ha dato il via libera a un colossale piano da 9 miliardi di euro per diventare leader mondiale nell’auto a idrogeno entro il 2040. Si tratta di uno stanziamento che si pone come obiettivo la progressiva sostituzione dei combustibili fossili con l’idrogeno, anche per il riscaldamento. Perché la crisi deve essere anche un modo per guardare a un futuro migliore. Altrimenti, come diceva Marchionne, la luce in fondo al tunnel è quella del treno che ci sta per travolgere.