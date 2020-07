«Ci attendiamo una graduale ripresa, tutto sommato il mese di maggio si è chiuso con un -50%. In tempi normali ci saremmo strappati i capelli, oggi ci ritroviamo quasi a festeggiare dopo il -98% di aprile. L’attività di quattro officine su cinque è ripresa, diciamo che qualcosa inizia a muoversi». Daniele Maver, presidente e ceo di Jaguar Land Rover in Italia, vede uno spiraglio in fondo alla crisi.

Maver, quanto è grave la situazione?

Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, fino ad ora siamo riusciti a salvaguardare l’occupazione in Italia, ma servono aiuti sia al settore automotive nella sua interezza, sia per il rinnovo del parco auto. Il 57% del circolante ha più di 10 anni, il 30% più di 15. Si tratta di vetture vecchie che inquinano molto. È importante quindi che le istituzioni mettano a punto un piano per invogliare i clienti ad acquistare una nuova automobile. Se questo avverrà e se il mercato avrà una ripresa fisiologica, allora non ci saranno grandi contraccolpi. Ma se invece, come purtroppo mi sembra di vedere, permarrà questa sorta di avversione nei confronti del settore automobilistico, allora potremmo risentirne in modo strutturale e non ciclico.

Il Coronavirus vi ha costretto a posticipare investimenti in ricerca e sviluppo? Si è fermato qualcosa?

L’unico tema che ha subito un brusco stop è quello dell’auto a guida autonoma che mi sembra uscito, non soltanto per Jaguar Landr Rover, fuori dall’agenda del futuro.

E l’auto elettrica subisce qualche rallentamento?

Noi continuiamo a puntarci, a breve presenteremo nuove motorizzazioni per Evoque e Discovery Sport, un plug-in ibrido capace di fare fino a 68 km in elettrico con emissioni di Co2 intorno ai 30 grammi per Km. Proseguiremo anche sulla strategia del full electric e presenteremo a breve una nuova berlina interamente elettrica all’inizio dell’anno prossimo. Più in generale, guardando all’automotive, è un processo che continua a crescere. Rimango convinto che tra 30 o 40 anni la gente si stupirà di vedere macchine a gasolio, ma la transizione è lunga. Oggi in Italia i cosiddetti mezzi elettrificati (ibridi o full electric) rappresentano il 2-3% delle vendite, mentre il restante 97-98% ha altri sistemi di propulsione. Però bisogna parlarsi chiaro e non aspettare sempre che arrivi il mondo automotive a risolvere tutto!

Facciamolo qui, allora…

Prima di tutto, servono sforzi dentro le città per aumentare le colonnine di ricarica facendo in modo che ci sia una continua turnazione di auto che vengono attaccate, e non che qualcuno scambi queste zone per dei parcheggi in cui lasciare la macchina per tutta la notte.

Va beh, saranno i soliti incivili. E poi?

Poi serve anche che in autostrada vi siano le colonnine di ricarica. Al momento non è così, perché il gestore non vuole rinunciare al margine che ha sulla vendita di carburanti, e quindi le stazioni di approvvigionamento energetico sono fuori dalla rete. Un’assurdità. Non basta solo rifinanziare il settore, ma bisogna approntare un piano di sviluppo delle infrastrutture, comprese quelle extraurbane. Se si dovesse andare avanti sul tema della revisione delle concessioni autostradali, sarebbe giusto chiedere a chi scenderà in campo di garantire la presenza delle colonnine.

Che cosa ha imparato l’automotive dall’emergenza?

Prima di tutto che esistono vari modi di raggiungere la clientela. Era già in atto una tendenza: l’85% delle persone iniziava la “conoscenza” con l’auto via internet. Poi, ovvio, serve un contatto visivo per creare un rapporto di fiducia e per concludere la trattativa. Un’auto andrà sempre provata e toccata dal vivo.

Che futuro per le fiere del settore?

Penso che avremo una profonda revisione del sistema: i megasaloni come Francoforte o Ginevra, in cui si mostrano i muscoli in giganteschi stand perderanno un po’ di senso. Invece realtà più piccole come il salone di Torino (che si trasferirà a Milano) diventeranno un modello: perché si tratta di contesti più semplici in cui l’automobile torna protagonista con stand tutti uguali.

Voi avete presentato il nuovo Defender in streaming: ci saranno altre occasioni virtuali come questa, come ha annunciato Gucci per le sue sfilate?

Non credo proprio: un’auto avrà sempre bisogno di essere vista e toccata dal vivo!