L’India è la nuova frontiera high techDopo Google e Facebook ecco Zoom

L’India è sempre più al centro delle strategie di espansione delle grandi high tech americane. Dopo che la scorsa settimana Google ha lanciato un grande fondo di investimento nel paese, il Google for India Digitization Fund, per investire dieci miliardi di dollari nei prossimi cinque-sette anni; che ad aprile Facebook ha investito 5,7 miliardi di dollari per una partecipazione del 9,99 per cento in Jio Platforms, sussidiaria del gruppo Reliance Industries, il più grande operatore di rete in India con 370 milioni di abbonati diventandone il principale azionista di minoranza; che a gennaio il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in visita in India per un evento aziendale, ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese indiane, sottolineando la fondamentale importanza dell’alleanza tra l’India e gli Stati Uniti per determinare un “secolo indiano”; e che Il 20 luglio il primo ministro Narendra Modi ha avuto una videoconferenza con l’amministratore delegato di Ibm, l’indo-americano Arvind Krishna - Ibm è già presente in venti città indiane, impiega più di centomila persone e insieme all’ente responsabile dell’istruzione secondaria, il Central Board of Secondary Education (Cbse) lavora a un programma sull’intelligenza artificiale che coinvolge 200 scuole -, è il turno di Zoom, enormemente cresciuta grazie al lockdown da pandemia: Zoom Video Communications aprirà un centro tecnologico a Bangalore, capitale tecnologica indiana nello Stato del Karnataka. La società statunitense di servizi di teleconferenza è intenzionata a espandere la sua presenza in India, “un paese di importanza strategica”, ha spiegato l’amministratore delegato, Eric Yuan. “Siamo orgogliosi di fornire gratuitamente i nostri servizi a oltre 2.300 istituzioni educative in India nel contesto della pandemia di Covid-19 e non vediamo l’ora di continuare a collaborare con il popolo e il governo dell’India”, ha aggiunto il dirigente. La compagnia non ha precisato quanti professionisti assumerà, ma è alla ricerca, tra gli altri, di specialisti di sicurezza e di servizi per le imprese. Zoom ha già un ufficio a Bangalore e uno a Mumbai, nel Maharashtra. A Mumbai e a Hyderabad, nel Telangana, ha anche due centri dati. Tra gennaio e aprile gli utenti iscritti alla piattaforma nel paese sono aumentati del 6.700 per cento. L’applicazione è stata scaricata 330 milioni di volte e compete con Microsoft Teams, con Google Meet, con Webex di Cisco e con JioMeet di Reliance.