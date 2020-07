Nel 1790 l’avventura degli Stati Uniti, frutto della rivoluzione di 13 colonie britanniche in terra d’America sembrava destinata ad una rapida fine. I territori ribelli, una volta finita la guerra, dovevano fare i conti con i debiti fatti nel corso del conflitto ma anche alle nuove necessità, non ultimi i costi della difesa comuni. A complicare le scelte contribuivano le forti differenze tra i vari territori: il Massachussetts e la Carolina del Sud uscivano dal conflitto provati dai costi e dai debiti accesi per far fronte alla guerra. Altri Stati, come il Maryland o la Virginia, sostenuti dal buon andamento dell’export, godevano di una situazione ben più solida che consentiva loro di spuntare condizioni finanziarie ben più vantaggiose. Non era facile in quella cornice mantenere l’unità di intenti realizzata contro il comune nemico. Anche perché la Costituzione del 1777, una sorta di Fiscal Compact del XVIII secolo, proibiva espressamente agli Stati di fare nuovi debiti a vantaggio della nuova entità nata con la rivoluzione. Guai, scrisse all’epoca Thomas Jefferson, di impiegare i soldi della Virginia per investimenti che no riguardassero il suo territorio.

Insomma, gli Usa sembravano già arrivati a fine corsa al punto che il Vermont avviò contatti per confluire nel Canada, di nuovo sotto il controllo di Londra. Ma dopo aspri ed interminabili dibattiti, la giovane repubblica decise diversamente: il debito accumulato dai vari Stati venne assorbito dl nascente Tesoro americano. Per convincere la Virginia, cioè lo Stato che dovette assorbire la parte più cospicua dei debiti altrui, fu deciso che la nuova capitale del Paese sorgesse 200 chilometri più a sud di Philadelphia, fino a quel momento il cuore della vita politica, garantendo alle lobbies elettorali più influenti, le opportunità connesse alla nascita di un nuovo centro amministrativo e politico, cioè Washington. Il merito della scelta fu di Alexander Hamilton, uno dei Padri della Rivoluzione e dell’America moderna, che ebbe la capacità di convincere il Congresso sulla necessità di un forte potere centrale, basato su una solida autonomia finanziaria garantita dal controllo delle dogane. Come condizione indispensabile per proteggere il nuovo Stato federale. Il resto della storia è ben noto. Gli Stati Uniti, su cui peraltro continua ad incombere l’ombra di un conflitto razziale tanto violento quanto inestirpabile, hanno potuto contare su un flusso di introiti fiscali a livello federale estremamente solido, cosa che si è riflessa sulla forza del dollaro e delle obbligazioni Usa remunerate per tutto il diciannovesimo secolo al 6% medio. Tutto per merito delle scelte di Alexander Hamilton, il primo segretario del Tesoro che è, tra l’altro, celebrato da un musical di Broadway di straordinario successo che fatto incetta di premi e di incassi.

Non a caso il ministro delle Finanze tedesco Olav Scholz, nel presentare il piano del Recovery Fund, ha voluto parlare di “Momento Hamilton” per l’Europa. L’obiettivo è ancora lontano, ma si fa sempre più urgente l’esigenza di una forte autorità centrale indipendente che possa contare su entrate fiscali autonome e, non meno importante, sull’emissione di obbligazioni garantite da un Tesoro comune. Al di là delle ovvie differenze, è difficile trovare un precedente più adeguato per la situazione dell’Unione Europea di oggi. Così come il conflitto con Londra sconvolse 200 anni fa gli equilibri dei nascenti Stati Uniti, così la pandemia ha prodotto una situazione nuova nella Ue, investita da squilibri esasperati dal contagio. Oggi come allora non mancano spinte centrifughe, specie sull’onda della Brexit. E il processo promette di esser non meno complicato e difficile di fronte ai tanti ostacoli. Ma il consiglio dei Padri Fondatori resta buono anche ai tempi della pandemia.

L'autore, Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia