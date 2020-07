The Spac, integrazione con Franchi Umberto Marmi

“TheSpac, società quotata destinata all’integrazione con una società target, e Franchi Umberto Marmi S.p.A., azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara hanno firmato l’accordo di business combination. A seguito delle assemblee, Franchi Umberto Marmi sarà fusa per incorporazione in TheSpac i cui strumenti finanziari continueranno ad essere negoziati sul mercato Aim Italia. Successivamente alla business combination, TheSpac, acquisita la denominazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A., auspica di presentare la domanda di ammissione al Mercato Telematico Azionario (Mta), eventualmente segmento Star, possibilmente entro 6 mesi dalla data di efficacia della fusione. L’accordo prevede una valorizzazione complessiva di Franchi Umberto Marmi pari ad un equity value di Euro 290 milioni. TheSpac è una Spac, società quotata destinata all’integrazione con una società target, promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo con l’avvocato Giovanni Lega, per valorizzare le potenzialità di un’impresa del Made in Italy rafforzandone la competitività sul mercato globale. Nell’agosto 2018 TheSpac, assistita da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), ha raccolto 60 milioni da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri. Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader nel distretto del marmo di Carrara con circa 40 dipendenti e un Valore della Produzione a fine 2019 pari a Euro 65,2 milioni. La società è attiva in particolare nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara per la realizzazione di progetti iconici tra i quali il “Tower One” del World Trade.