Mbe Worldwide, fatturato a 918 milioni in 52 Paesi

«Il 2019 è stato un grande anno per noi». È questa la sintesi con cui Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato di MBE Worldwide, commenta i dati di bilancio del 2019. E in effetti, di motivi per essere soddisfatti ce n’è più di uno. Il gruppo, infatti, ha raggiunto oltre 2.600 Centri Servizi in 52 paesi e ha realizzato nel 2019 un fatturato aggregato pari a 918 milioni di euro. Inoltre, sono stati firmati nuovi accordi Master Licensees (ML) per sviluppare l’attività a marchio Mail Boxes Etc. in 4 nuovi paesi: Paesi Bassi, Egitto, Singapore e Bielorussia.

MBE Worldwide è leader a livello mondiale per le soluzioni in outsourcing in ambito spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing per le piccole e medie imprese e per i privati attraverso una rete di Centri Servizi gestiti da imprenditori indipendenti all’interno di un contratto di franchising. La società ad oggi opera con tre marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet, tre facce diverse che consentono al gruppo di posizionarsi come partner strategico, fornendo soluzioni su misura in ambito spedizioni e logistica, concentrandosi sulla gestione del primo e ultimo miglio della spedizione e infine proponendosi come fornitore locale leader nelle soluzioni personalizzate di stampa e marketing, differenziandosi così in un mercato molto frammentato. Il collegamento tra aziende (grandi e piccole) e consumatori funziona ancora meglio soprattutto quando sono necessarie la personalizzazione del servizio e l’interazione personale. Per questo, la clientela trova comodo ed efficiente esternalizzare le attività operative aziendali, affidandone lo svolgimento e la gestione ai team MBE, che utilizzano processi strutturati, tecnologia professionale ed applicano prestazioni elevate.

«Il 2019 – prosegue Fiorelli – ha dimostrato ancora una volta che possiamo guidare la crescita organica dell’intero gruppo grazie al grande sforzo e all’impegno sia dei nostri imprenditori locali che dei team Corporate. Inoltre, abbiamo di recente annunciato la finalizzazione dell’accordo che prevede l’acquisizione da parte di Oaktree Capital Management, L.P. di una partecipazione sino al 40% del capitale di MBE, in modo da poter così supportare i nostri ambiziosi piani di ulteriore crescita in termini di posizione competitiva, presenza internazionale e solidità finanziaria nel giro di pochi anni. Annunciamo questi ottimi risultati 2019 mentre la pandemia Covid-19 è ancora in corso con inevitabili impatti nella vita personale e professionale di tutti noi. Il mondo sta dimostrando una grande resilienza e sta combattendo una battaglia che sono sicuro che vinceremo presto. I nostri team si trovano nel mezzo di questa situazione come chiunque altro, cercando di supportare al meglio i nostri clienti e proteggendo nel contempo le nostre persone».

Proprio l’impegno e la dedizione a soddisfare le esigenze delle persone si traducono nell’hashtag #peoplepossible, che incarna la vocazione del gruppo MBE di trovare continuamente nuove soluzioni su misura orientate alle persone per affrontare le sfide quotidiane dei clienti.