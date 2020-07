Il barbiere “come una volta” punta al milione

C’è un barbiere che è stato segnalato dalla Lonely Planet come uno dei migliori 25 del mondo, e sta per aprire due nuovi shop (ne ha già 6) a Milano e Roma. Si chiama Barberino’s, ha avviato l’attività nel 2015 chiudendo l’anno con un fatturato di 43mila euro. Nel 2019 il dato è salito a 1,35 milioni, raggiunti con 32 persone di staff. Sono dieci, inoltre, le posizioni di lavoro attualmente aperte (metà delle quali altamente specializzate) e ha avviato una scuola di formazione per chi arriva da lontano e vuole imparare un mestiere. Ora, per reperire nuovi capitali, Barberino’s ha avviato la campagna di equity crowdfunding e raccolto 320.000 euro in pochi giorni, e punta a raggiungere l’hard cap del milione nelle prossime settimane. A partire dal nome - dedicato al barbiere Giovanni che nel 1910 lasciò il suo paese natale alla volta di Boston divenendo noto alla comunità proprio come “il Barberino” - i barber shop rievocano la tradizione italiana del barbiere come una volta, ma con lo sguardo puntato al futuro. Il team di ha infatti sviluppato un’infrastruttura It proprietaria che permette ai clienti di prenotare o acquistare i prodotti direttamente dal proprio smartphone, e ai barbieri di gestire gli appuntamenti in modo rapido. Un’esperienza a 360 gradi: ai punti vendita sul territorio si affiancano a un Barber Corner itinerante, già partner di marchi importanti come Porsche, Berluti, Damiani, Larusmiani, F1 Monza GP, e una linea di prodotti composta da 50 proposte, tra balsami barba e rasoi in legno.