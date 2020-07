Venture capital, nel primo semestre 57 operazioni

Nel primo semestre del 2020 le operazioni di venture capital effettuate in Italia sono state 57, per un ammontare complessivo pari a 217 milioni di euro. E’ quando emerge dal Rapporto di ricerca Venture Capital Monitor – VeMTM. Cresce l’ammontare investito nelle operazioni initial che raggiunge i 197 milioni di euro (erano 178 milioni nei primi sei mesi del 2019); diminuisce l’ammontare investito in follow on che scende a 20 milioni di euro rispetto ai 133 milioni del primo semestre dello scorso anno. Lo studio è stato realizzato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeMTM attivo presso la Business School della LIUC - Università Cattaneo insieme ad AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt e con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center e lo studio legale E. Morace & Co..

Anche questo comparto ha risentito del Covid, visto che erano state 69 le operazioni del primo semestre dello scorso anno.

“Nel primo semestre 2020 si vedono gli effetti dell’emergenza sanitaria che ha portato a un rallentamento degli investimenti in venture capital” afferma Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI, “L’associazione sta dialogando con il Governo per permettere manovre e incentivi che supportino la filiera dell’early stage in questo momento particolare, chiedendo di potenziare il fondo nazionale innovazione e rafforzando il fondo di fondi di venture capital così da supportare gli investitori nella delicata fase del fundraising”.