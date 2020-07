Netflix vola sul lockdown ma ora gli analisti temono lo sboom

Gli investitori hanno avuto qualche parola d'ordine per Netflix dopo che il gigante dello streaming ha annunciato i risultati del secondo trimestre più deboli del previsto in ritardo giovedì, e le sue azioni sono inizialmente scese del 12%, ma dopo un rialzo del 75% dall’inizio dell’anno.

Infatti, Netflix è stata una delle più grandi vincitrici degli ordini da lockdown in tutto il mondo. Questo è risultati chiaro dal fatturato trimestrale della società, che è stato superiore del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso grazie ai 10 milioni di nuovi abbonati che si sono aggiunti anche quando si sono allentati i blocchi (un grande salto rispetto ai 7,5 milioni che aveva promesso in precedenza). Ma le previsioni di Netflix per il terzo trimestre sono state ben al di sotto delle previsioni: il gigante dello streaming prevede di aggiungere solo 2,5 milioni di nuovi abbonati piuttosto che i 5 milioni che gli analisti avevano previsto. E quel numero conta: più abbonati ha Netflix, più entrate regolari è in grado di generare - il che potrebbe far sembrare una scommessa più sicura e "difensiva" una borsa tecnologica altrimenti rischiosa.

Questa settimana la banca d'investimento svizzera Ubs ha declassato la sua raccomandazione su Netflix da "buy" a "neutrale". Ha sostenuto che con 180 milioni di utenti in quasi 200 Paesi, la crescita sarà sempre più difficile da realizzare - e la dura concorrenza di Disney+ non sarà d'aiuto. Goldman Sachs, d'altra parte, ritiene che Netflix abbia ancora molto margine di manovra in Europa, Asia e America Latina, e raccomanda di comprare ancora.

Con l'aumento della concorrenza, Netflix si trova sotto pressione per l'uscita di nuovi spettacoli, cosa che diventerà solo più difficile con il recente arresto della produzione cinematografica. Ma l'annuncio di giovedì che il responsabile dei contenuti della società diventerà co-ceo suggerisce di risolvere il problema prima possibile - il che è più di quanto si possa dire per i servizi rivali che dipendono dallo sport e dagli eventi dal vivo...