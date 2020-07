La Spagna non attende Bruxelles:già spesi 54 miliardi di euro

La Spagna spera in un accordo positivo del piano di recupero in discussione in queste ore a Bruxelles, ma nel frattempo non è stata ad aspettare: ha già speso 54 miliardi di euro per dare una risposta immediata alle pesanti conseguenze economiche e sociali scatenate dalla pandemia del coronavirus, con un aumento del 54,8 per cento della spesa pubblica, superando la metà del Pil del Paese. È quanto emerge dal Rapporto sull'esecuzione del bilancio, il debito pubblico e la regolamentazione delle spese presentato dall'Autorità indipendente per la responsabilità fiscale. Dopo un calo del 5,2 per cento del Pil nel primo trimestre e di circa il 20 per cento nel secondo, gli esperti concordano sul fatto che la ripresa inizierà quest'estate con un aumento trimestrale compreso tra il 10 ed il 19 per cento. Il rapporto, pertanto, evidenzia come la Spagna abbia urgente necessità di accedere ai 140 miliardi di euro di aiuti e prestiti – pari all'11 per cento del Pil del paese iberico – previsti nel piano di ripresa proposto dalla Commissione europea per poter rilanciare il prima possibile l'economia.