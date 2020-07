Iran, forte appello on line al governo: stop alle esecuzioni

Gli iraniani di tutti i ceti sociali - insegnanti, medici, designer, cuochi, attori, registi, artisti, casalinghe, blogger - hanno portato sui social media un messaggio per il governo: fermate le esecuzioni. La campagna online, che si è svolta la scorsa settimana e che secondo gli analisti è stata notevole per la sua portata e per l'ampiezza del suo sostegno, è stata la risposta all'annuncio fatto dalla magistratura all'inizio del giorno in cui ha confermato le condanne a morte di tre giovani che a novembre si sono uniti alle proteste antigovernative.

Secondo Amnesty International, l'anno scorso l'Iran ha condannato a morte 251 persone, più di qualsiasi altro Paese che non sia la Cina. Nelle ultime settimane, molti iraniani sono stati scossi da una serie di esecuzioni basate su accuse oscure, dal bere alcolici, all'attivismo politico, al presunto spionaggio per la Cia.

"Io sono il prossimo, tu sei il prossimo, noi siamo i prossimi", ha letto un meme che è stato ampiamente condiviso online.

È stato un raro momento di solidarietà tra iraniani di diverse opinioni politiche intorno a una singola questione. Gli attivisti per i diritti umani hanno detto che gli iraniani stavano cercando nuovi modi per essere ascoltati, con il governo che ha brutalmente schiacciato le proteste di strada e altre forme di dissenso.

A mezzogiorno di martedì, secondo Twitter, l'hashtag più teso all'interno dell'Iran era #DontExecute in persiano. Gli iraniani di tutto il mondo hanno aderito alla campagna, e l'hashtag ha fatto tendenza a livello globale, con quasi 4,5 milioni di tweet.

"Non ho mai visto un hashtag con questo livello di partecipazione da parte degli iraniani di tutto il mondo", ha detto Amir Rashidi, un ricercatore digitale che si occupa di sicurezza su internet. Le questioni del passato, tra cui i prigionieri politici e l'accordo nucleare dell'Iran del 2015 con le potenze mondiali, avevano generato un notevole impegno sui social media, ma non come quello che si è visto martedì, ha detto.