Google, il governo Usa si prepara ad un duro attacco antitrust

Secondo quanto riferito, le autorità statali e federali si stanno preparando ad avviare un'azione legale antitrust contro Google, concentrandosi sul comportamento anticoncorrenziale nel settore della pubblicità online dell'azienda. Lo ha reso noto, parlandone all’Università di Yale, Fiona Scott Morton di Yale SOM, ex capo economista della Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che è stata recentemente co-autore di un documento che stabilisce una tabella di marcia per una potenziale azione contro l'azienda, sulla base delle informazioni rilasciate nel corso di un'indagine nel Regno Unito.

Quando queste grandi indagini antitrust sono intraprese dal governo, sono riservate, perché il governo fa molte domande sul modo in cui le imprese funzionano e chiede dati che non sono pubblici e un pensiero strategico che non è pubblico. Una grande indagine come questa potrebbe durare anni. E questo significa che le persone che sono i consumatori interessati e i contribuenti interessati non hanno alcuna conoscenza di ciò che sta accadendo. Non hanno il senso della storia. Non hanno il senso di cosa sia la teoria del danno del governo e quali mercati siano stati perturbati e perché.

Tutto questo è del tutto normale. È così che funzionano queste indagini. Quindi il documento è davvero un tentativo di condividere le teorie del danno più plausibili con il pubblico più ampio e con le persone particolarmente interessate alla politica. Google nel settore della pubblicità online fa di tutto. Possiede lo strumento che l'inserzionista utilizza, possiede gli intermediari che gestiscono le offerte e inviano le offerte alle reti, selezionando l'offerta vincente. Poi fanno arrivare il contenuto creativo all'editore, lo pubblicano sul sito dell'editore, misurano quello che è successo e pagano tutti.

La stessa catena di strumenti verrebbe utilizzata se l'inserzionista facesse pubblicità su un sito Google - su YouTube, per esempio - o su una ricerca o su una delle tante altre proprietà di Google. Quindi Google è sia il canale attraverso il quale viene gestita la maggior parte della pubblicità di ricerca, sia la destinazione di molte di esse.