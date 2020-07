Gli snack salvano la Pepsi dal calo dei consumi di bibite

Anche se il fatturato della Pepsi nell'ultimo trimestre è stato inferiore del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è stato comunque superiore alle previsioni degli analisti - e anche i profitti trimestrali dell'azienda hanno superato le aspettative. Questo calo del fatturato è dovuto al fatto che la Pepsi ha venduto meno bevande in Nord America, il suo mercato più grande. I negozi di alimentari hanno sofferto della pandemia e la chiusura di ristoranti, bar e palazzetti dello sport ha in gran parte cancellato la domanda di soda. Tuttavia, almeno il business degli snack dell'azienda è cresciuto nell'ultimo trimestre: chiaramente la gente era alla ricerca di prodotti essenziali a lunga conservazione come l'avena Quaker Oats tanto quanto si sentiva a proprio agio come i Cheetos...

La maggior parte delle aziende - inclusa la Pepsi - ha deciso di non fornire previsioni per il secondo trimestre dopo aver visto i primi danni che il coronavirus aveva causato alle loro attività. Quindi gli analisti hanno dovuto essenzialmente indovinare come si sono comportati. La Pepsi non ha offerto molte indicazioni per il futuro, ammettendo che era ancora troppo presto per fare previsioni finanziarie sul resto del 2020.

Con la maggior parte delle aziende americane che in questo momento si stanno allontanando dalle previsioni, gli analisti hanno speso più tempo del solito a scavare tra i numeri per generare le loro previsioni. Questo tende a determinare un divario più ampio tra le stime più alte e quelle più basse, e una maggiore probabilità che le aziende le battano o le manchino drasticamente (twitta questo). Ma dato che la maggior parte degli investitori ne è ben consapevole, è probabile che vedremo meno frenetici acquisti o vendite di azioni una volta che gli aggiornamenti trimestrali saranno arrivati.