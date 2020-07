Cina, l’Economist invoca una nuova architettura commerciale

La coverstory della settimana dell’Economist riguarda la riconciliazione della scoraggiante ascesa di China Inc con un sistema commerciale globale in cui la fiducia è crollata. Le tensioni sono salite alle stelle per Huawei, una società di telecomunicazioni con un fatturato annuo di 123 miliardi di dollari, prezzi altissimi e dedizione totale agli obiettivi industriali dei governanti cinesi. Dal 2018 Gli Stati Uniti hanno sottoposto l'azienda a un assalto legale e finanziario, rendendola il più grande punto di infiammabilità della guerra commerciale. Questa settimana la Gran Bretagna ha detto che avrebbe bloccato Huawei dalle sue reti 5G. Altri paesi europei potrebbero seguirne l'esempio. Ma lungi dal mostrare la determinazione dell'Occidente, la saga rivela la mancanza di una strategia coerente. Se le società aperte occidentali e la Cina autoritaria anzi dittatoriale devono mantenere i loro legami economici ed evitare la discesa nell'anarchia, il mondo ha bisogno di una nuova architettura commerciale. Una sfida drammaticamente sottovalutata dall’Italia e, in parte, da tutta l’Unione europea.