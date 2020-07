Bank of America e Morgan Stanley ignorano la crisi

Gli aggiornamenti positivi sugli utili di giovedì di Bank of America e Morgan Stanley hanno mostrato che, sebbene le due banche d'investimento abbiano approcci molto distinti, non sono poi così diverse.

Il secondo trimestre è andato benissimo per le attività di trading delle banche, ma non tanto per i loro segmenti di risparmio e di credito. Bank of America ha dato un grande impulso al suo segmento di trading, che ha portato a un profitto trimestrale migliore del previsto, e ha più che compensato i 5 miliardi di dollari di nuovi fondi accantonati per le future perdite sui prestiti. La banca ha anche rivelato entrate record dalla sua attività di consulenza, che aiuta le aziende a piazzare nuovi debiti e a quotare le loro divisioni.

Queste tendenze sono andate a beneficio anche di Morgan Stanley, ma la maggior parte del suo denaro proviene dalla gestione degli investimenti. E anche questo business ha fatto meglio di quanto gli analisti si aspettassero, consentendo all'azienda di battere le aspettative di profitto trimestrale nel complesso.

Ma i loro titoli in Borsa non hanno risentito in modo particolare delle buone notizie. In realtà, infatti, molti investitori si sono già mossi rispetto alla prossima grande questione per le banche: da dove verrà la crescita futura? Una delle risposte fornite è quella delle fusioni e delle acquisizioni: la maggior parte delle grandi banche non comprerà uno dei loro concorrenti, ma – chi avrà i soldi necessari - aziende tecnologiche.