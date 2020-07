Amazon cresce (anche) grazie all'aumento delle frodi online

Il boom dell’ecommerce è stato anche il boom delle frodi on-line, fenomeno sempre più incisivo sui siti di ecommerce “minori”. Questa realtà contribuisce – osservano molti analisti – a convogliare sempre più clientela sui sicuri server di Amazon.

Tutti gli esperti di frodi negli acquisti online concordano nel determinare l'arma principale contro le frodi negli acquisti online: la fiducia. Quale sito web per gli acquisti online è il più utilizzato al mondo e, quindi, dove si fida la maggior parte dei consumatori elettronici? Appunto, Amazon.

Nelle filiali bancarie è sempre più frequente ricevere lamentele da parte dei clienti per le frodi negli acquisti online. La maggior parte dei reclami viene fatta per gli acquisti online su siti web fraudolenti. Il cliente effettua il pagamento con carta di credito ma la merce non arriva mai. In questi casi, quasi tutti questi reclami vengono risolti favorevolmente a favore del cliente grazie all'assicurazione che le carte di credito, come la Visa hanno incorporato. Ma il momento di incertezza che il cliente deve affrontare è notevole, soprattutto negli acquisti di alto valore. Il fatto è che di fronte a queste spiacevoli situazioni, tutti consigliano sempre ai clienti di provare ad acquistare su noti siti web.

E infatti, la principale raccomandazione che gli esperti di sicurezza online danno ai consumatori online è quella di scegliere un sito web affidabile: acquistare solo dove si ha piena fiducia. Amazon trae vantaggio da questo "plus" che la favorisce enormemente nel mondo dello shopping online. A differenza dei negozi fisici, dove un reclamo o un reclamo può essere fatto direttamente al negozio, mentre lo shopping su siti web, che non sono luoghi fisici, gli acquirenti non possono andare in nessun negozio per lamentarsi. Inoltre, molti di questi siti web fraudolenti si trovano su server in paesi stranieri dove ci sono poche garanzie di tutela del consumatore.