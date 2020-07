Si è tenuto pochi giorni fa, organizzato dall’ICE di New York alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio, l’evento digitale di lancio della nuova Guida pratica per le startup innovative che vogliono entrare nel mercato USAdestinato agli startupper italiani che vedono negli Stati Uniti una delle maggiori opportunità internazionali in termini di accesso ai capitali e sviluppo commerciale dei propri servizi e prodotti.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre duecento partecipanti in videocollegamento, con un dinamico panel moderato dalla giornalista Maria Teresa Cometto alla presenza di alcuni dei principali player dell’innovazione italiana negli USA:

· Simone Tarantino autore della guida e lead mentor dell’acceleratore ERA di New York, con un passato in Intel, Acer ed un presente molto attivo tra startup e piattaforme multimediali negli USA (AudioBox.pfm, GalleryRecords, PodcastFarm);

· Andrea Calcagno, Chairman, CEO e co-founder di Cloud4Wi azienda di location based insight sui consumatori, con tecnologie all’avanguardia nel nuovo marketing omnichannel. Un’azienda ormai affermata a livello internazionale che mantiene un cuore R&D in Italia;

· Josephine Pace CEO di AlfaGreen Solutions e founder di Expandya ha fondato la branch americana dell’azienda offrendo soluzioni integrate green in grado di interpretare i trend più innovativi ed attuali del mercato nordamericano;

· Marta Ghiglioni esperta di innovazione e fintech della Singularity University e membro del CdA di Walliance considerata tra le quindici donne italiane piu’ influenti nell’innovazione da Digitalic, con esperienze in Unicredit e Italia Fintech;

· Francesco De Stefano CEO e co-founder di Caracol ha partecipato al Global Startup program dell’ICE nel 2019 fondando una branch americana della propria startup, raggiungendo risultati sempre piu’ incoraggianti nella manifattura additiva con prodotti e servizi innovativi in grado di incrementare efficienza, sostenibilita’ adattabilita’ alle esigenze di progettazione e ai campi di applicazione piu’ estremi

L’Ambasciatore Varricchio ha aperto i lavori dell’evento sottolineando come “la pandemia abbia accelerato un processo di rapida transizione tecnologica e come la nascita di una nuova imprenditorialità, la creazione di innovazione e di nuove startup siano fattori fondamentali per trainare la ripresa”. Varricchio ha anche evidenziato come “gli strumenti di sostegno alle steart-up forniti dal Governo italiano e la grande apertura del mercato americano all’innovazione e alla creatività italiane forniscono - anche in questa fase complessa - un’opportunità unica per un’espansione del dinamico settore italiano negli USA.”

Il coordinatore della rete ICE negli USA e direttore dell’Ufficio ICE di New York Antonino Laspina, è intervenuto sottolineando l’impegno dell’Agenzia ICE per promuovere l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle startup italiane evidenziando come “il rilascio di questa guida per le startup vuole essere un ulteriore passo al fianco dell’imprenditoria e dell’innovazione italiana. Un agile manuale per muovere i primi passi sul mercato americano con elementi utili su temi di primaria importanza come il fundraising, gli attori del sistema (incubatori, acceleratori, angel investor, fondi di venture capital), il sistema societario americano ed il quadro normativo.” Laspina ha inoltre concluso ricordando che “siamo partiti dalle domande che gli startupper italiani, ma anche molte PMI, ci rivolgono nel dialogo quotidiano con i nostri uffici. Abbiamo organizzato le nostre risposte ed i nostri consigli in una vera e propria bussola per il primo orientamento, per passare gradualmente dall’informazione alla formazione delle competenze per arrivare presto ad una promozione efficace sul mercato.”

Al termine dei lavori tutti i partecipanti hanno ricevuto in anteprima una copia digitale della guida, che sarà disponibile nei prossimi giorni nel sito web ICE al link https://www.ice.it/it/mercati/stati-uniti