«Non avrei mai dovuto passare dal whisky al Martini cocktail». Leggenda vuole che con queste ultime parole si sia congedato dall’esistenza terrena il grande Humphrey Bogart; un auto-epitaffio che rende un tributo, oltre che alla sua figura, anche alla sua passione per i cocktail. Una passione che nel periodo del lockdown è stata interdetta agli amanti di Moscow Mule, Negroni sbagliato, Cosmopolitan et similia, ma che ha trovato il modo di non spegnersi grazie all’intuizione di un imprenditore che della mixologia ha fatto una ragione di vita. Ilias Contreas, romano di 37 anni, è a capo della Mixology Academy, una accademia professionale per bartender la cui attività è iniziata nel 2008. Da allora ha ospitato più di 10mila allievi tra italiani e stranieri nelle due sedi di Roma e Milano: 630 mq la prima, oltre 700 la seconda, con 5 aule e oltre 93 postazioni di lavoro. Come buona parte degli imprenditori, anche Contreas ha dovuto fare i conti con lo stop delle attività imposto dal Covid-19, ma non si è perso d’animo e, alla vigilia della pandemia, ha fatto di tecnologia virtù: «Abbiamo selezionato una piattaforma accessibile a chiunque e in vari momenti della giornata si svolgono lezioni a cui gli allievi possono partecipare a distanza, secondo i loro interessi. Le attrezzature necessarie, gli iscritti le hanno già e a chi si iscrive adesso le omaggiamo insieme a un dvd con un videocorso sulle basi della professione - accessibile anche online da smartphone e da tutti i device, inclusi gli smart tv -, alle nostre guide alla carriera di barman e alle storie di successo, al mio libro “Diventare barman”, a un manuale tecnico del corso da barman professionale, a un ricettario e a un link personalizzato per avere accesso ai webinar in diretta». Del resto Contreas, alla formazione a distanza è abituato, per non dire obbligato; da quest’anno vive in Costa Rica, da dove guida la sua accademia con una sorta di smart working evoluto. Il Covid-19 sta arrivando anche là, «ma abbiamo un’ottima sanità, quindi siamo sereni - dice -. Certo, la situazione ci ha portato ad accelerare progetti a cui lavoravamo da due anni, tra cui l’online che a brevissimo vedrà l’erogazione dei corsi anche attraverso la nostra app ufficiale». La app contiene Memory Cocktail, esercizi per imparare in maniera dinamica le ricette dei drink, e Speed Working, una funzione per allenarsi confrontandosi con tempi e punteggi realizzati da altri allievi, come in una sorta di gioco online.

L’attività di Contreas è iniziata nel 2008: oltre 10mila barman si sono formati grazie ai suoi corsi. Che oggi si svolgono online

Contreas però guarda oltre la contingenza, perché «in un contesto in cui essere un buon professionista non sarà più sufficiente nel mondo della ristorazione come in qualsiasi altro settore, abbiamo lanciato il percorso di formazione “Barman PR”; si pone l’obiettivo di trasformare i dipendenti, dei collaboratori essenziali, in liberi professionisti imprenditori di sé stessi, sviluppando competenze indispensabili nel nuovo mondo post-Covid, tra cui la capacità di vendere, fare marketing e gestire i numeri della propria impresa». Va in questa direzione anche Bar Wars, la fondazione appena lanciata da Contreas per «aiutare gli imprenditori del settore fornendo loro quella formazione che nessuno ha mai fornito prima, attraverso un blog gratuito che un giorno, magari tra qualche mese, diventerà un magazine mensile. L’importante è non essere schiavi di questa situazione critica, che sta mettendo in ginocchio il settore horeca. Ogni difficoltà può e deve diventare un’opportunità». La sua opportunità, di lavoro e di vita, ha i colori dell’Oceano Pacifico: «Lavoro anche 14 ore al giorno come quando ero in Italia, ma quando stacco per un’ora o la domenica mi posso dedicare al surf, che è il mio hobby preferito». Sorseggiando poi, magari, un Manhattan…