Di sicuro non l’avete mai vista perché le prime arriveranno in Italia solo tra 12 mesi. E siamo altrettanto sicuri che quando vi capiterà di incrociarla vi fermerete a guardarla e vi chiederete da quale delle fabbriche di supercar italiane sia uscita. E vi sbaglierete. Perché è una Chevrolet tutta made in Usa. È la prima Corvette con motore centrale mai realizzata, si chiama Stingray e sarà importata in Italia da Cavauto, il Gruppo specializzato in auto americane da 40 anni realtà ufficiale più grande nel nostro Paese per numero di veicoli venduti con i marchi Cadillac, Chevrolet, Camaro, Corvette. E non è solo bella, sia nella versione coupé che in quella convertibile. Il motore centrale cambia la forma e la sostanza di una delle icone dell’auto perché migliora la distribuzione dei pesi, la reattività e senso di controllo grazie al posizionamento del guidatore più vicino all’asse anteriore, quasi sopra le ruote anteriori. Anche per questo è la più veloce e potente Corvette entry-level nei 66 anni di storia del veicolo, ed è capace di arrivare a una velocità di 60 miglia all’ora (poco più di 95 km/h) in 2,9 secondi se equipaggiata con il Performance Package Z51. Quest’ultimo comprende la regolazione manuale della taratura delle sospensioni, l’impianto frenante Brembo con dischi maggiorati e prese d’aria anteriori per il raffreddamento, il differenziale elettronico a slittamento limitato, il rapporto dell’asse posteriore più corto, il sistema di scarico Performance, il pacchetto aerodinamico con splitter anteriore e spoiler posteriore per massimizzare downforce e stabilità, e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. «Il tradizionale veicolo a motore anteriore ha raggiunto i suoi limiti di prestazioni, rendendo necessario il nuovo layout», ha dichiarato il presidente di General Motors che controlla Chevrolet, Mark Reuss. «In termini di comfort e divertimento, sembra ed è ancora una Corvette, ma guida meglio di qualsiasi altro modello nella storia della Corvette».

Il “cuore” della nuova Stingray, è il motore smallblock V8-LT2 da 6,2 litri, l’unico V8 atmosferico in questo segmento, abbinato per la prima volta a un cambio a 8 rapporti con doppia frizione. In combinazione con il potente impianto di scarico Performance, questo propulsore eroga 495 cavalli (369 kW) e 637 Nm coppia.

Chevrolet ha deciso che in Europa commercializzerà fin da subito la Corvette Stingray nell’allestimento più “cattivo” e completo, che comprende di serie il pacchetto Z51 Performance e quello con le finiture 2LT. In via eccezionale però, la versione Launch Edition avrà addirittura lo step 3LT, il più alto livello di personalizzazione disponibile per una Corvette, che prevede una serie di dettagli esterni e interni in carbonio che ne enfatizzano ulteriormente la personalità.

Inoltre, ciascuna delle Corvette europee beneficerà di un livello di equipaggiamento che comprende Performance Data Recorder, Head-Up display, sistema di navigazione con display da 12”, sistema audio Bose a 14 altoparlanti, specchietto retrovisore centrale con telecamera integrata, sedili riscaldati e ventilati. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, sono di serie vari dispositivi di assistenza alla guida, tra i quali l’Ultrasonic Rear Parking Assist, il Side Blind Zone Alert e il Rear Cross Traffic Alert.