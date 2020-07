Basta divano, le serie tv vediamole dal vivo

Non sarà un anno di grandi viaggi intercontinentali, questo 2020 segnato dal coronavirus, ma in compenso, inchiodandoci sul divano a far incetta di serie su Netflix e Amazon Prime, ha scatenato la curiosità e la voglia di mettere piede sui set televisivi. Era già successo nel 2004, subito dopo la messa in onda negli Stati Uniti di “Lost”, serie creata da J.J. Adams e prodotta da ABC, con le Hawaii, e soprattutto l’isola di Oahu, che avevano registrato un picco di presenze. E ora, complici il lockdown e la diffusione di canali streaming come Netflix e Amazon Prime, la voglia di mettersi in viaggio è alle stelle. Le location negli Stati Uniti la fanno da padrone, ma la vecchia Europa si difende più che bene, grazie anche a due serie amatissime, con dati di audience da capogiro: parliamo ovviamente del Trono di Spade di HBO –con set ambientati in Croazia, Irlanda, Malta e Islanda- e di “Downton Abbey”, prodotta da Carnival Film e ambientata nel Regno Unito. La saga dei Crawley, nobili proprietari del castello che dà il nome alla serie, ma che in realtà è il maniero Highclere Castle (nella foto in alto), nell’Hampshire, ha dato vita a un grande movimento turistico. Il castello, dimora dei conti Carnarvon dal 1679, è aperto al pubblico e ovviamente visitatissimo. Ma non di sola atmosfera nobiliare vive l’appassionato di serie tv: «Quest’anno ho avuto tantissime richieste di viaggi di lusso in Colombia», spiega Andrea Mereghetti, dell’agenzia Dreams Team, nata 15 anni fa a Milano e specializzata in viaggi deluxe «a seguito della serie Narcos, che ha avuto una grande audience e che ha mostrato luoghi affascinanti, seppur segnati dalla piaga del narcotraffico». I tour sono organizzati con tutte le precauzioni del caso, con guide referenziate, e comunque «La Colombia è ormai una destinazione sicura, con hotel bellissimi e una natura incantevole. E ovviamente c’è anche l’adrenalina di ritrovarsi nei luoghi di Pablo Escobar e di visitare città come Medellin».

Già dopo la prima stagione di “Lost” l’isola di Oahu nelle Hawaii, dove è ambientata la serie, aveva registrato un picco di presenze

Una meta per la quale la Dreams Team ha ricevuto talmente tante richieste che lo stesso Mereghetti si è recato sul luogo –nell’ottobre 2019- per verificare la fattibilità del viaggio è, molto a sorpresa, Chernobyl. «La serie tv ha avuto così tanto successo», continua Mereghetti, «che molti dei miei clienti hanno cominciato a interessarsi a quel periodo storico, ad approfondire, e a chiedermi se si potesse organizzare un viaggio. Sono dunque partito alla volta di Chernobyl ed è stata l’esperienza più forte della mia vita da viaggiatore. Bisogna munirsi di dosimetro, che calcola ogni istante il livello delle radiazioni, e ovviamente affidarsi a guide molto preparate e affidabili, che conoscono bene i luoghi dove si può andare perché le radiazioni sono bassissime e quelli che sono ancora oggi “off limits”. Ma vedere la città di Pripyat, che sarebbe dovuta essere nelle intenzioni dei russi la “città perfetta”, quella dove tutti avrebbero voluto vivere, totalmente abbandonata e ferma al 1986, è davvero un’esperienza indimenticabile».

Ci sono poi i grandi classici: un’escursione che, ancora oggi, viene richiesta ai tour operator da molti viaggiatori diretti negli Usa è quella newyorkese sulle tracce di Sex and the City. E dopo il film, molto richiesta è anche Abu-Dhabi, nella fattispecie l’hotel Emirates Palace che nella finzione ospita la vacanza delle quattro amiche. Peccato però, che nella realtà, le scene siano state girate in Marocco: gli Emirati Arabi Uniti infatti non hanno concesso il permesso di girare le scene sul loro territorio.

Oggi, però, la città di New York viene scelta anche da chi chi vuole concedersi esperienze di livello top sulle orme di Bobby Axelrod: interpretato da Damian Lewis, Axelrod è il protagonista di Billions, serie ambientata nel mondo dell’alta finanza. I ristoranti e i locali di New York fanno la fila per apparire in una qualsiasi scena e la produzione non lesina certo in product placement: vedere per credere.

Poi ci sono però anche i viaggiatori un po’ più sofisticati, per i quali va bene andare negli Stati Uniti, ma alla ricerca di itinerari di nicchia: «Un tour richiestissimo per il 2020 era “La strada della musica”, un on the road che parte da Chicago, patria del blues, per poi spingersi a Nashville, passando da St. Louis e arrivando fino a New Orleans e Miami. Molti mi chiedono questo tour sulle orme dei Blues Brothers e dei grandi jazzisti della storia». Senza considerare che a Chicago sono ambientate tantissime serie tv: dal cult E.R., medical drama NBC nato dalla penna di Michael Crichton, che racconta le storie dei medici di Pronto Soccorso del County General Hospital, con un George Clooney al debutto e con episodi girati anche da Quentin Tarantino, ai kolossal Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.

Impossibile poi non prolungare verso le Florida Keys, dove è ambientata una piccola serie-gioiello, non conosciutissima ma che ha attratto verso il sud degli USA moltissimi viaggiatori: si tratta di Bloodline, saga familiare tra paradisi tropicali, vendette e delitti, prodotta da Netflix con co-protagonista Ben Mendelsohn, che per il ruolo di uno dei fratelli Rayburn intorno ai quali è costruita la serie ha vinto un Emmy award. Sempre per rimanere negli USA, gli appassionati di politica seguono le tracce di Kevin Spacey nel capolavoro House of cards e quindi partono alla ricerca delle location più cool di Washington, mentre Philadelphia e Pittsburgh sono lo sfondo di This is US, premiatissima serie “familiare” di NBC giunta alla quarta stagione.

E per chi vuole partire alla ricerca degli zombie? Atlanta è la terra del kolossal The Walking dead, che ha fatto della capitale della Georgia una meta prediletta per i turisti da tutto il mondo. Per le mappe zombie, nessun problema: i fan della serie le hanno disegnate, e si possono scaricare facilmente da internet. Se dopo tutto quello che abbiamo passato ancora non temete gli scenari post-apocalittici, il primo viaggio del dopo Covid potrebbe essere proprio lì.