Sarà perché è una regione a zero contagi Covid 19 o sarà perché tutto è in fibrillazione, visto che tra poco si vota alle regionali (Michele Emiliano versus Raffaele Fitto) ma la Puglia nell’estate 2020 è la nuova terra d’oro. Già adesso moltissimi sono sold-out perché sono tanti i vip in arrivo. Mara Venier potrebbe arrivare dopo Forte dei Marmi mentre George Clooney fresco di separazione dalla moglie pare abbia opzionato la suite piu sontuosa del Melograno. E poi Raoul Bova, Luca Argentero con Cristina Marino e la piccola Nina Speranza, un bouquet di calciatori e ancora Anna Foglietta, Federica Pellegrini e Carlo Verdone. Arrivano anche la campionessa di tennis brindisina Flavia Pennetta con Fabio Fognini e i figli, Gianni Morandi e Simona Ventura insieme al futuro sposo Giovanni Terzi. Dove andranno? Dai trulli e masserie di Talea Trulli e Dimore al boutique hotel La Peschiera, dalla masseria cinque stelle Il Melograno al Cala Ponte Hotel a Polignano, fino al Lido Le Tamerici Beach Club, Capitolo e l’alto Salento saranno le mete chic. Talea Trulli e Dimore oltre agli alberghi totalizza 11 proprietà nella aree turistiche più affermate, come Polignano, Monopoli, Savelletri e Fasano.

«Affittare una villa privata con piscina ha i suoi vantaggi in termini di sicurezza ed esclusività - spiega Andrea Sabato, General Manager di Talea Collection – e permette di non correre alcun rischio, nel rispetto del distanziamento sociale». Tra i privilegi garantiti da Talea Collection, anche la discrezione e il lusso autentico del boutique hotel La Peschiera a Monopoli, vero e proprio gioiello, una boutique hotel “pied dans l’eau” posizionata in un’invidiabile quanto emozionante posizione fronte mare in località Losciale, a Monopoli, ricavata da un’antica riserva di pesca Borbonica.

Ospita solo 13 camere, progettate per essere un tutt’uno con il mare e per garantire privacy assoluta. Gli ospiti della Peschiera potranno non uscire dalla camera, in quanto previsto room service per colazione, pranzi e cene, in assoluta tranquillità. Di grande fascino il ristorante Saleblu, sotto la guida dell’Executive Chef Vito Casulli, una location unica, sul mare. Apre il 4 luglio anche il Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare, quattro stelle ideale per famiglie per una vacanza in relax in una posizione geografica strategica per andare alla scoperta della Puglia, con il vantaggio di una piccola Spa per momenti di benessere e coccole, mentre il 16 luglio sarà la volta della Masseria Il Melograno, un luogo unico tra i maestosi ulivi della campagna pugliese. In una masseria fortificata del XVII secolo, Il Melograno s’immerge tra i colori e i profumi del grande giardino fiorito, in straordinaria armonia con il territorio circostante, ricco di storia e di grande interesse artistico e paesaggistico. Gli ospiti possono inoltre accedere al Lido Le Tamerici a Monopoli, da sempre spiaggia caratterizzata dalla massima privacy e tranquillità. Particolarmente adatta alle famiglie la Guida teatralizzata della Puglia attraverso la gestualità e l’insegnamento di detti locali, proposta da guide turistiche professionali con background di formazione vernacolare con a seguito i propri bimbi, che insegnano ai clienti a sorpassare le differenze linguistiche adottando il linguaggio emotivo. Numerose le attività en plein air, come lo yoga training. E che estate Fase 3 sia, buona vacanza a tutti!