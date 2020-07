Essere imprenditori non è solo guardare il risultato economico ma significa anche creare un ambiente trasversale al lavoro in cui crescere e confrontarsi. Marcello Svaldi, imprenditore che si autodefinisce “sovversivo”, ha creato il Festival della Libertà, dedicato “a tutti coloro che vogliono allenare la propria capacità di pensiero attraverso il confronto con ospiti di spessore, intellettuale, sociale, professionale”. Ad inaugurare l’evento una celebrity del volontariato, da sempre seguitissimo dagli italiani: Don Antonio Mazzi.

“Cooperiamo per la libertà dei nostri incaricati e per il benessere dei nostri clienti”, è la “vision” aziendale con cui Svaldi, amministratore delegato della Gioel, azienda che ha come mission l’abbattimento dell’inquinamento indoor, è partito per fare l’imprenditore in modo diverso: ovvero, non guardare il mero risultato economico ma dare attenzione ai collaboratori e ai clienti come persone e non numeri.

“Siamo partiti col pensare di andare oltre la solita convention interna in cui si parla di trend, mercati e risultati dell’azienda – racconta Marcello Svaldi -. Nel 2019 abbiamo rivisitato i contenuti della classica convention con l’edizione zero del Festival della Libertà, evento dedicato ai collaboratori, in cui due degli ospiti “pensatori” come Matteo Rizzato, ricercatore nel campo della comunicazione empatica, l'intelligenza emotiva e il comportamento umano, e il sociologo Enrico Cheli ed il formatore sovversivo Fabrizio Cotza hanno esposto il loro pensiero e vision del concetto di libertà”.

La forzata immobilità di questi mesi ha spinto Svaldi a creare un gruppo su Facebook , “Respiriamo Libertà”, in cui si sta radunando una community interessata al tema, che il 20 marzo 2021 si concretizzerà con l’edizione 1, dal vivo, questa volta aperta anche al pubblico. Tra gli ospiti confermati, Nicolò Govoni, candidato al premio Nobel per la pace, per le sue numerose iniziative a favore dei bambini profughi.

“In attesa del 2021, - continua Svaldi – in collaborazione con altri imprenditori sovversivi: Eurek e Immobiliare San Pietro, che come me, seguono l’approccio imprenditoriale omonimo, ideato da Fabrizio Cotza; abbiamo creato un format talk on line per far crescere la community di coloro che sono interessati al tema della libertà. Si tratta di interviste, in cui in diretta sul gruppo FB invitiamo un personaggio che si distingue per il suo spessore, intellettuale, sociale, professionale, etc. che ci aiuta a ragionare sul tema della libertà. Per rendere l’intervista dinamica e coinvolgente, Fabrizio Cotza, ha un ruolo attivo e rappresenta il provocatore”.

Il format, oltre ad essere interattivo, ha da una parte Svaldi e dall’altra Cotza, rispettivamente, il primo conduce l’intervista, il secondo è preposto a fare quelle domande che “nessuno ha mai il coraggio di porre”. A settembre, invece, si parlerà di cambiamenti climatici e libertà con il prof. Silvio Gualdi, Senior Scientist del Centro Euro-Mediterraneo. Per chi vorrà partecipare basterà chiedere l’adesione al gruppo Facebook Respiriamo Libertà.

Gioel naturalmente riafferma, anche con quest’iniziativa, la sua identità aziendale da sempre attenta allo studio della salubrità dell’aria indoor, sperimenta tecnologie sempre più performanti con il supporto delle Università e centri di ricerca come l’Università di Modena e Reggio Emilia e il CNR di Roma. È giunta all’ultima versione di un dispositivo con una tecnologia di filtraggio brevettata che permette di lavare l’aria con l’acqua e sanificare le superfici con il vapore eliminando la quasi totalità dei batteri senza l’ausilio di nessuna sostanza chimica.