Per Goldman Sachs gli americani non sanno chi dopo Trump

Un recente rapporto della banca d'investimento Goldman Sachs ha mostrato cosa pensano gli investitori quando si svolgeranno le elezioni americane di novembre. Ebbene: le ricerche ordinarie attualmente mostrano che il Partito Democratico vincerà le maggioranze alla Camera dei Rappresentanti, al Senato e alla Casa Bianca, ma gli analisti di Goldman Sachs hanno usato altri due indicatori. In primo luogo, il mercato delle opzioni: le scommesse che gli investitori stanno facendo sui prezzi futuri suggeriscono, in media, che la maggioranza del Senato e il presidente potrebbero non essere effettivamente confermati entro la fine del giorno delle elezioni. Questo perché c'è un'alta volatilità implicita dopo la data delle elezioni, il che suggerisce che gli investitori si aspettano una continua incertezza. Poi Goldman ha guardato ai titoli statunitensi, il cui recente aumento in corso sembra mostrare che gli investitori sono a proprio agio con il risultato della maggioranza democratica che si riflette nei sondaggi e nelle previsioni dei mercati.

I livelli di incertezza degli investitori più elevati del solito che si registrano alla fine dell'anno - in particolare per quanto riguarda le elezioni americane - sono in parte dovuti al coronavirus. Nelle ultime elezioni, il 60% dell'elettorato ha votato il giorno delle elezioni, mentre il resto ha votato in anticipo o per posta. Ma la percentuale di elettori che utilizzano metodi alternativi sarà probabilmente ancora più alta questa volta a causa delle linee guida di distanziamento sociale. In un voto serrato con più fonti di cui rendere conto, sarà più difficile per gli investitori sapere se stanno arrivando o andando.

I guadagni di alcune aziende sono più sensibili di altri agli aumenti delle tasse che un governo democratico potrebbe portare. Ma gli analisti di Goldman hanno notato che i prezzi delle azioni di quelle aziende non sono ancora scesi abbastanza da riflettere le maggiori possibilità di vittoria dei Democratici. Eppure, c'è almeno un'industria che sembra ben consapevole della minaccia incombente per i suoi profitti: le aziende sanitarie - i cui profitti potrebbero risentire degli effetti delle politiche sanitarie del partito - hanno visto le loro azioni sottoperformare in linea con la crescente probabilità di una maggioranza democratica.