Le App di tracciamento riaccendono le polemiche sulla privacy

Per anni, i tracker nascosti nelle app per smartphone hanno raccolto i nostri dati e li hanno inviati ad aziende sconosciute: è un furto essenziale per l'economia delle app mobili. La pratica è passata sotto i radar per la maggior parte, ma la situazione è cambiata quando è scoppiata la pandemia del coronavirus.

All'inizio di marzo, una mappa animata di una società chiamata Tectonix è diventata virale. La mappa mostrava dei minuscoli puntini arancioni, che rappresentavano i breakers primaverili raggruppati su una spiaggia della Florida, e i percorsi che hanno preso nelle due settimane successive quando sono tornati nelle case in tutta l'America.

I dati utilizzati da Tectonix non si limitavano a raccontare la storia di come un singolo raduno su una spiaggia possa diffondere un virus in lungo e in largo: erano anche un promemoria del fatto che gli smartphone sono lo strumento ideale per raccogliere informazioni ad uso degli inserzionisti e dei data brokers. Le applicazioni di solito lo fanno attraverso i kit di sviluppo software, o SDK, che le aziende forniscono gratuitamente in cambio delle informazioni che possono raccogliere da loro, o una parte degli annunci venduti attraverso di loro.

L'accesso a un'applicazione meteo per una previsione localizzata può consentire agli SDK di raccogliere i dati di localizzazione e di inviarli altrove, ed è così che X-Mode, uno sviluppatore di SDK, ha ottenuto i dati utilizzati per creare la mappa delle vacanze di primavera di Tectonix. Allo stesso modo, Cuebiq ha raccolto i dati di localizzazione attraverso il suo SDK e li ha condivisi con i giornalisti, che li hanno utilizzati per scrivere più articoli su come la distanza sociale è cambiata con la revoca degli ordini di soggiorno a casa e la riapertura degli stati.

Questi dati invasivi utilizzati per prevenire la diffusione di malattie o salvare vite umane sono una buona cosa. Ma i media hanno riportato che i dati di localizzazione vengono venduti anche alle forze dell'ordine, che li usano per catturare gli immigrati privi di documenti. Recentemente, una società di dati chiamata Mobilewalla si è persino vantata della sua capacità di rintracciare i manifestanti, anche identificandone l'età, il sesso e la razza, nonostante tali dati siano presumibilmente anonimi, mostrando un lato più sinistro della tecnologia che Tectonix ha usato per educare gli spettatori sulla diffusione di COVID-19.