In Gran Bretagna è boom “da virus” per i negozi di sport

Gli acquirenti che caricavano l'attrezzatura da allenamento e le biciclette durante la pandemia di coronavirus hanno aiutato i rivenditori britannici JD Sports e Halfords ad essere felici. Con le palestre chiuse, forse si potrebbe pensare che l'abbigliamento sportivo sia passato di moda. Ma JD Sports ha rivelato che - nonostante le interruzioni del coronavirus negli ultimi tre mesi - spera di veder tornare la crescita delle vendite ora che i suoi negozi hanno riaperto. Anche così, non sarebbe stata attirata a fare previsioni sui guadagni di quest'anno nel suo complesso.

Il rivenditore di attrezzature per auto e biciclette Halfords, nel frattempo, ha dichiarato che le vendite di biciclette nello scorso trimestre sono state superiori del 57% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - grazie al fatto che la bicicletta è rimasta una delle poche attività consentite durante il blocco della Gran Bretagna. Anche se la gente ha preso d'assalto i negozi di Halfords per comprare le biciclette, meno viaggi in auto hanno contribuito ad un calo di quasi il 50% dei ricavi di ricambi auto.

Tra parentesi, in Corea del Sud, anche il gigante dell'elettronica Samsung ha riportato un aggiornamento positivo nel secondo trimestre. Il suo profitto è stato superiore del 23% rispetto a un anno fa, grazie all'aumento del traffico internet globale che alimenta la domanda dei suoi microchip. Dopotutto, quando non andiamo in bici da Halfords, siamo rimasti tutti bloccati al chiuso, incollati ai nostri dispositivi collegati. Non si è trattato solo di vendite di infrastrutture, badate bene: l'azienda ha visto aumentare anche le vendite di gadget - un segnale potenzialmente incoraggiante per la futura spesa discrezionale a livello globale.