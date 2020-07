Google punta forte sull'India:10 mld di investimenti in 5 anni

Dieci miliardi di dollari nei prossimi cinque o sette anni per aiutare le autorità locali ad accelerare lo sviluppo di servizi digitali. Li investirà Google in India, secondo quanto rivelato oggi dall'ad del colosso di Mountain View Sundar Pichai, che ha presentato il Fondo per la digitalizzazione dell’India attraverso il quale saranno convogliati i finanziamenti. “Lo faremo attraverso un misto di partecipazioni azionarie, partenariati e investimenti operativi, infrastrutturali ed ecosistemici. Si tratta di un riflesso della nostra fiducia nel futuro dell’India e della sua economia digitale”, ha affermato Pichai nel corso di una videoconferenza. Gli investimenti si concentreranno su quattro aree: il miglioramento dell’accesso dei cittadini indiani ai servizi digitali nella loro lingua madre, sia essa l’hindi, il tamil o il punjabi; la realizzazione di nuovi prodotti e servizi che rispondano alle necessità locali; il sostegno delle imprese impegnate nella trasformazione digitale; lo sviluppo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale in settori come la sanità, l’istruzione e l’agricoltura.

Che Google consideri l’India un mercato fondamentale non è una novità: su una popolazione complessiva di 1,3 miliardi di persone, oggi vi sono oltre 450 milioni di utenti smartphone. “C’è ancora tanto lavoro da fare per rendere internet accessibile e utile per un miliardo di indiani. Bisogna adeguare i servizi a tutte le lingue parlate nel Paese, ispirare e sostenere un’intera nuova generazione di imprenditori”, ha sottolineato Pichai. Lo scorso aprile anche Facebook ha annunciato investimenti per 5,7 miliardi di dollari in Jio Platforms, principale operatore di telecomunicazioni nel Paese, per la digitalizzazione di 60 milioni di piccole imprese familiari. Sempre quest’anno, nel corso di una sua visita in India, il fondatore e amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos ha annunciato un miliardo di dollari di investimenti nel Paese, portando il totale dell’impegno del gigante dell’e-commerce in India a 6,5 miliardi di dollari.