Covid-19, alla fine anche gli americani adottano le maschere

Prima che ogni rivenditore di moda vendesse la propria copertura facciale di stoffa, prima che un pezzo di stoffa sopra il naso e la bocca diventasse una dichiarazione politica personale, e prima che Goldman Sachs dicesse che le maschere facciali sono preziose, l’americano medio non era sicuro che le maschere di stoffa fatte in casa fossero anche solo una buona idea.

Ma oggi sono cambiate molte cose. E la scienza intorno alle maschere di stoffa non è cambiata.

Sì, le autorità ora raccomandano le maschere di stoffa per il viso, il chirurgo generale ha recitato in un video che mostra come farle, e molte aziende, e anche le città, le richiedono. Lo stesso mister Smith ne possiede tre e ne indossa una ogni volta che esce.

Le maschere per il viso in tessuto e le maschere fai da te si trovano all'incrocio dove dati scientifici, percezioni pubbliche e opinioni politiche si scontrano a capofitto l'una con l'altra. Prendere decisioni intelligenti non significa solo avere dei dati, ma anche interpretare i dati che abbiamo. La sicurezza si muove lungo uno spettro con diversi livelli relativi di rischio. Anche le norme comportamentali contano, a prescindere da quante prove le confermino. Nel bel mezzo di una pandemia, le maschere ci ricordano che la scienza è raramente così semplice, o così certa, come vogliamo che sia - e che le raccomandazioni ragionevoli in materia di salute pubblica a volte si basano su qualcosa di più di semplici dati.

I rivestimenti per il viso in tessuto funzionano? Probabilmente, in una certa misura. Ma quanto funzionino dipende dal materiale, da come vengono utilizzati e da cosa ci si aspetta che facciano. E - a prescindere da ciò che si è visto in meme altamente condivisibile - non sappiamo sicuramente abbastanza per dire che indossare questo tipo di rivestimenti riduce il rischio di trasmissione di una percentuale specifica, per non parlare di un'alta percentuale. Queste sono state le conclusioni di una perizia pubblicata dalle Accademie Nazionali delle Scienze l'8 aprile, e due dei principali autori di quel documento mi hanno recentemente detto che la scienza non è cambiata in modo significativo da allora. Alcuni studi hanno mostrato una correlazione in alcune regioni tra i mandati delle maschere e la ridotta diffusione del coronavirus, ma molti di questi studi non ancora sottoposti a revisione, si sono rivelati avere difetti importanti - come il fatto di non tenere conto di fattori come altri comportamenti (come i tassi più elevati di allontanamento sociale) che sono andati di pari passo con l'uso delle maschere in quei luoghi.

Gli esperti dicono invece che ciò che è cambiato è il modo in cui sia il pubblico che le istituzioni sanitarie pubbliche interpretano questa situazione e i dati che la circondano.

"Già a marzo, era difficile che qualcuno ti prendesse sul serio quando il CDC e l'OMS hanno detto il contrario", ha detto Jeremy Howard, uno scienziato e imprenditore di dati che è diventato un grande sostenitore dei requisiti universali della maschera. In risposta alla mancanza di sostegno, ha lanciato una campagna bipartisan chiamata Masks4All che ha fatto pressione per la diffusione delle maschere e ha sostenuto che le maschere sono una parte cruciale, se non la più importante, della risposta di COVID-19.

Ma Howard ha anche visto dei cambiamenti nel modo in cui gli attori politici hanno interpretato il suo messaggio. Già a marzo, mi ha detto, prima che non indossare una maschera diventasse un significante della politica conservatrice, Howard ha ottenuto la maggior trazione parlando della necessità di maschere nei telegiornali conservatori. "Andare contro il CDC è stato molto apprezzato", ha detto. "Io ero su "The Laura Ingraham Angle" a parlare di maschere importanti, e lei era d'accordo".

Quando gli allineamenti politici si sono spostati, quel sostegno è svanito. Anche se la maggioranza degli americani riferisce di indossare regolarmente maschere, questi numeri sono 16 punti percentuali in meno tra i repubblicani rispetto ai democratici. Nell'ultima settimana, la situazione ha cominciato a cambiare di nuovo, con i leader repubblicani che sostengono l'uso della maschera e criticano il presidente Trump per non averla indossata. Il panorama politicizzato ha anche reso difficile una conversazione sfumata sull'efficacia della maschera, hanno detto gli esperti. I funzionari della sanità pubblica che hanno emesso ordini obbligatori per l'uso della maschera si sono trovati ad essere perseguitati da critiche intense e persino da minacce di morte. Più di due dozzine si sono dimessi nelle ultime settimane.

Allo stesso tempo, Michael Osterholm, un esperto di salute pubblica e di malattie, preoccupato che l'efficacia della maschera sia stata sovrastimata, si è anche trovato minacciato e molestato. Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy dell'Università del Minnesota, mi ha detto di aver ricevuto volgari email da persone che hanno letto le sue dichiarazioni mettendo in dubbio l'efficacia delle maschere di stoffa. Osterholm ha detto che la sua posizione non è che le maschere non dovrebbero essere indossate - lui stesso ne indossa una in pubblico - ma che ci sono dati limitati su quanto siano efficaci le maschere di stoffa fai da te per impedire il passaggio di piccole particelle, sia che passino attraverso la maschera sia che siano costrette a uscire dai lati della maschera. Senza queste informazioni, ha detto, la distanza fisica e l'isolamento rimangono gli strumenti più importanti per fermare la diffusione del coronavirus. Ma come dicono sempre più repubblicani, il peggio del coronavirus è alle nostre spalle, e l'uso delle maschere è strettamente legato allo spettro partigiano, Osterholm mi ha detto che si sentiva come se la gente ben intenzionata lo stesse facendo apparire come un negazionista pandemico.