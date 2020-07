Buffet punta su una società che fa il mestiere della Snam

Dopo aver tenuto un basso profilo durante l'isolamento, la leggenda degli investimenti, il conglomerato Berkshire Hathaway di Warren Buffett, ha finalmente messo in atto un'operazione di acquisizione da 10 miliardi di dollari - la più grande degli ultimi quattro anni. Berkshire sta acquistando l'attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale della società americana Dominion Energy per 4 miliardi di dollari, oltre ad accollarsi 6 miliardi di dollari del suo debito. È una scelta naturale: l'attuale (ed estesa) filiale energetica del Berkshire possiede già la più grande rete di gasdotti di questo tipo negli Stati Uniti.

Mentre il Berkshire scommette quindi sull'importanza del gas naturale come combustibile "di transizione", Dominion - che contemporaneamente demolirà un nuovo importante progetto di gasdotto - sembra concentrarsi sull'energia pulita. L'azienda sta lavorando per ottenere emissioni nette zero entro il 2050, e vuole che il 90% dei suoi futuri "profitti operativi" - cioè il profitto che ricava dalle attività quotidiane - provenga dal suo business dell'energia elettrica.

Per anni Buffett si è lamentato dei picchi record delle azioni, sostenendo che poche aziende offrivano una prospettiva interessante al prezzo - così alcuni investitori sono rimasti sorpresi quando non si è fatto avanti quando i mercati sono crollati a marzo. Dopo aver venduto tutte le sue azioni delle compagnie aeree (più alcune di quelle bancarie) in risposta alla pandemia, tuttavia, il Berkshire aveva 137 miliardi di dollari in contanti che chiedevano solo di essere utilizzati. Poiché molti investitori prestano molta attenzione a (se non semplicemente a) Warren Buffett, altre operazioni energetiche statunitensi potrebbero ora apparire più attraenti sia per gli investitori pubblici che per quelli privati.