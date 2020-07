Biotecnologie e green-economy, un binomio dal grande futuro

Dal 2 al 5 luglio 2020 nell'incantevole cornice delle foreste del Tarvisio e dei suoi piccoli borghi, ricchi di storia e di culture di confine, si e svolto un incontro straordinario tra scienziati di diverse discipline accomunati da un unico intento : far conoscere le diverse coniugazioni delle nano scienze e i loro intrecci con la green economy sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista applicato, in contesti diversi e con effetti simultanei di trasformazione, in grado di avere effetti ad un tempo su scala planetaria e a livello delle piccole comunità, come appunto quelle friulane ovvero quelle delle zone più sperdute della Calabria, dove diversi anni fa uno scienziato geniale e sua moglie hanno creato una piccola comunità di ascolto ed attivazione di percorsi innovativi: l’Accademia di Gugliato.

Una volta all’anno per diversi giorni l’intera comunità col coinvolgimento delle giovani generazioni si dedica allo studio, alla sperimentazione, alla innovazione nel campo delle nano scienze.

Quest’anno a causa del virus l’esperienza è stata realizzata negli ampi e salutari spazi del Friuli articolandosi in ambiti di conforto teorico tra scienziati e in momenti di condivisione ispirata ad una partecipazione solidale, entusiasta e vitale, ispirata e guidata dalla musica, in un intreccio che è apparso indissolubile tra la generosità e la conoscenza , perché la conoscenza senza giustizia sociale e compassione, senza la prospettiva dell’altro come artefice , interlocutore e ricettore non puo essere tale.

E il messaggio che da diversi anni sta lanciando su scala globale Mauro Ferrari, bio-tecnologo con una visione fortemente etica dell’agire scientifico che ha “duettato” con diversi scienziati , ingegneri, chimici, oncologi, botanici, esperti di materiali , astronauti come Luca Parmitano che ha discusso con Ferrari seguendo una partitura fortemente condivisa che indica nelle piccole rivoluzioni simultanee e quotidiane i nuovi percorsi di una scienza fondata sulla costruzione in ponteggi ideali e condivisi tra ambiente, società, impresa, scienza ed etica sociale i nuovi percorsi del divenire delle nostre società. Siamo di fronte alla nascita e allo sviluppo di comunità epistemiche in grado di far sentire la loro voce anche a livello del “decision making", in un percorso in cui la scienza riflessivamente orientata alla responsabilità etica che riguarda non solo l ‘uomo ma anche la natura, diviene parte del meccanismo delle decisioni politiche, fattore costituzionale nell’evoluzione della società e non più soltanto esornativo o complementare.

Capace dunque di integrerai in modo armonioso la natura nel suo complesso, e anche la musica che ne è un’espressione costitutiva. Le note del saxofono di Mauro Ferrari hanno mostrato come questo dialogo tra biotecnologie e green economy sia tutt’altro che un ossimoro, bensi un percorso vitale in un un sentiero che unisce le generazioni e le culture.