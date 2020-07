Lamborghini Huracan EVO Spyder RWD: la trazione posteriore scoperta

La seconda novità del 2020 di Lamborghini, dove dalle supercar si è iniziato a produrre mascherine sanitarie, si chiama Huracan EVO RWD Spyder, versione convertibile della coupè del Toro a trazione posteriore. Rispetto alla versione coupé, la RWD Spyder propone una capote, disponibile in varie colorazioni, capace di ripiegarsi sotto al cofano in 17 secondi, fino a una velocità di 50 km/h. All’interno si conferma il nuovo schermo touchscreen da 8,4pollici disposto in verticale, al suo debutto sulla Huracan EVO. Non ci sono variazioni rispetto al propulsore della Huracan EVO RWD Spyder: confermato il 5,2 litri da 610 CV e 560 Nm di coppia, capace di accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, per una velocità massima di 324 km/h. Si perdono 2 decimi di secondo in accelerazione e un 1 km/h di velocità massima a fronte di un peso, a secco, aumentato a 1.509 kg della RWD Spyder rispetto ai 1.389 della EVO RWD.