Tra i meme più divertenti che sono circolati durante la pandemia, quello delle donne irsute con baffi, peli ovunque e vistosa ricrescita dopo la quarantena non sono andati troppo lontano dalla realtà: se c’è una cosa che è mancata nelle settimane di lockdown sono stati proprio i saloni e i centri estetici. E non solo alle donne.

E dato che è la domanda a trainare il mercato, paradossalmente (ma non troppo) l’emergenza sanitaria ha accelerato il business. Lo confermano i 3 nuovi saloni e le ulteriori 8 aperture in programma nei prossimi per Parrucchieri Estetica, il brand avviato da Carlo Di Martino nel 2017. «Il nostro è un settore che non ha risentito della situazione attuale, ma che invece è ripartito con numeri anche superiori rispetto a quelli pre-covid», spiega a Economy. «Inoltre durante la fase di lockdown, abbiamo avuto la possibilità di far crescere e formare ulteriormente il nostro gruppo, grazie alla collaborazione con il team HRD, che con il supporto di Matteo Maserati si è occupato della formazione dei nostri affiliati e dei collaborati dei nostri saloni».

Nato nel 2013 come singolo salone di bellezza in una piccola cittadina in periferia di Roma, il brand è cresciuto così rapidamente da avere, tre anni dopo, addirittura 17 saloni. Naturale la trasformazione del marchio in catena di distribuzione per conto terzi, con la commercializzazione di prodotti e articoli propri, studiati e sviluppati da un team interno, secondo i maggiori standard di qualità e sicurezza. Nel 2017, con la scissione societaria tra i proprietari originari del franchising, al brand Parrucchieri Estetica rimasero associati tre saloni. Di Martino trasformò quello che poteva essere un potenziale problema in un’opportunità: «Il nuovo assetto societario ha ridefinito tutti i piani operativi.

Il ticket d’ingresso prevede un investimento iniziale di 50mila euro che si recupera nei primi dodici mesi

Abbiamo dovuto ridisegnare le nostre strategia di business, e abbiamo vinto: il numero dei nostri negozi è passato da tre a 30 in meno di due anni» ci racconta il proprietario di Parrucchieri Estetica. Un cambio di look che poggia su alcune idee precise: concentrarsi tra il centro e il nord Italia, consolidando una presenza sempre più capillare. Ma, come dicono gli anglosassoni, “sky is the limit”, il cielo è l’unico limite: per questo Di Martino ha “esportato” il format oltre i confini nostrani. La prima tappa è stata Barcellona a gennaio, ma «proseguiremo in questo 2020 con l’inaugurazione di altri 15 saloni in Spagna – sottolinea il franchisor - e con l’avvio una rete in Inghilterra. Stiamo sviluppando modelli di business da esportare anche in Russia e in altri Paesi europei». Un progetto ambizioso quello di Di Martino, a cui però aderire non è così complicato, dal momento che «il centro di bellezza – prosegue il titolare di Parrucchieri Estetica – viene fornito al franchisee completo di tutto, e con un approvvigionamento dei prodotti in grado di sostenere dai due ai tre mesi di lavoro». E il biglietto d’ingresso non è assolutamente accessibile: per aderire all’affiliazione commerciale è necessario un gettone di partecipazione iniziale di 50mila euro, e il rientro dell’investimento (Roi) è stimato nei primi dodici mesi. Un tempo davvero ridotto, ottenuto grazie a un rodatissimo metodo di lavoro e al rifornimento dei prodotti a prezzi di gran lunga inferiori rispetto alla media del mercato, garantiti dagli accordi commerciali con i diversi partner.

I fiori all’occhiello della rete è la partnership con boss e un sistema gestionale all’avanguardia per il settore

«Un nostro team di professionisti – chiosa Carlo Di Martino - si occuperà di seguire passo passo tutto il processo di avviamento del nuovo salone, dalla realizzazione del progetto alla direzione dei lavori, comprese tutte le pratiche necessarie per il kick-off della nuova attività. Il vantaggio principale di far parte del nostro brand è quello di entrare in un modello già altamente collaudato, che tramite i diversi accordi commerciali e al nostro metodo di lavoro permette di massimizzare i profitti, nonché di godere di una visibilità e notorietà su scala nazionale che consente una ben più veloce e solida costruzione del portafoglio clienti». E non è tutto: grazie alle partnership con la maggior parte dei grandi mall in Italia, gli affiliati di Parrucchieri Estetica avranno l’opportunità di poter aprire la propria attività in punti strategici e di alto appeal commerciale. Un altro grande plus del brand è che possono aderire alla rete anche coloro che vogliono cimentarsi con un’avventura di questo tipo pur senza essere in possesso delle esperienze necessarie, dal momento che il format è concepito per essere sviluppato e gestito anche dai non addetti ai lavori. E la soddisfazione di chi fa parte della famiglia di Di Martino è avallata dal fatto che la maggior parte dei nuovi franchisee arriva al brand proprio seguendo il consiglio di chi è già affiliato. Insomma, in un’epoca di social network e di informazioni a 360°, il buon vecchio passaparola rimane il metodo più efficace – e più facilmente verificabile – della bontà di una qualsiasi iniziativa imprenditoriale. Nulla, naturalmente, è lasciato al caso. «Ogni nostro salone – racconta con orgoglio il fondatore di Parrucchieri Estetica - è studiato per ottenere il massimo dagli spazi a disposizione nel locale scelto. Discorso che vale anche per gli interni, visto che l’intero mobilio è realizzato direttamente da noi. Un dettaglio, quest’ultimo, che ci permette di rispondere prontamente alle varie esigenze di arredamento che di volta in volta si possono presentare. I nostri designer realizzano il progetto ed il modello 3D da far vedere al nuovo affiliato, il quale può proporre delle modifiche che vengono valutate da noi: se rispettano gli standard dei nostri centri vengono applicate». Perché ogni esercizio parte del network di Di Martino ha una struttura di base. Il salone tipo, infatti, è composto da otto postazioni per i capelli, tre zone lavaggio, una cassa e una parte del negozio adibita a luogo di attesa. Un giusto mix che può essere eventualmente incrementato, in base alle diverse esigenze. Alla mera offerta di servizi di parrucchiere, infatti, si possono aggiungere altri due tipi di pacchetto: quello dedicato alla cura delle unghie e quello, completo, per l’estetica. Senza contare che anche il numero delle postazioni per i capelli è suscettibile di eventuali incrementi. A proposito di elevata standardizzazione ed efficientamento dei processi di business, un fiore all’occhiello di Parrucchieri Estetica è la partnership con Boss, che consente di avere a disposizione un sistema gestionale che è un punto di riferimento per gli operatori del settore. In questo modo è possibile avere sotto controllo in real time l’andamento del salone. Un sistema di collaborazioni che è stato impiegato anche per i prodotti utilizzati nel centro. Così, per la strumentazione si sono scelti due player di riferimento nel panorama internazionale, Ghd e Valera; la scelta per i prodotti dedicati alla cura dei capelli è caduta su Vitaly, una linea professionale esclusiva e di qualità 100% made in Italy. Infine, per quanto concerne il mondo delle mani e delle unghie è stato selezionato un brand tutto italiano, Phil Moss, che garantisce alta resa.Ultima “gamba” del progetto varato da Carlo Di Martino è quello della formazione, che è in capo a una serie di figure professionali selezionate ad hoc e che hanno lo scopo di avviare una sorta di “scouting” del personale e dell’avviamento dei nuovi negozi. «Si tratta di professionisti – conclude il fondatore di Parrucchieri Estetica - che si occupano della iniziale ricerca dello staff e dell’avviamento dei nuovi saloni, seguendoli dall’interno per il primo periodo di attività, e i costanti corsi di formazione e aggiornamento da noi offerti permettono di mantenere all’interno di ogni negozio un personale qualificato e in grado si seguire i nostri metodi di lavoro».



www.parrucchieriestetica.it

franchising@parrucchieriestetica.com

Tel. +39 06 64001264