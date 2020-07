Il bello e il buono dell’Italia in un nuovo e affascinate viaggio, un itinerario tra i sentieri del sapere, la cultura dei territori, la loro identità. Un viaggio alla ricerca dei gusti nascosti, quelli che non trovi ovunque. Dove andare a mangiare, come arrivarci, cosa assaporare con la certezza di indovinare e dire di aver trovato i vini migliori, i prodotti di maggiore qualità e rappresentativi di un territorio. Un viaggio della leggerezza come espressione di culture, per scoprire il valore e le eccellenze della fertilità dei luoghi, il paesaggio, i segni territoriali, degustare i frutti del lavoro delle mani sapienti di uomini e donne che fanno dell’Italia un Paese unico al mondo. Un viaggio tra le architetture rurali, le masserie, i sentieri, i borghi, dove riscoprire antichi segni territoriali. E ancora: quali strutture e quali posti scegliere? In poche parole, una sorta di bibbia per chi ama muoversi imparando a conoscere le bellezze della natura e i prodotti più preziosi che ci offre la terra e il mare. Questo vuole essere “Itinerari dei Sapori”, un nuovo web magazine dedicato al turismo enogastronomico, realizzato e proposto da Camillo Pisano.

Un battesimo che arriva in un momento difficile della nostra vita, del nostro Paese, di tutto il mondo produttivo, in particolare quello dell’ospitalità, dopo Covid-19, www.itinerarideisapori.it si propone di unire due mondi: chi offre prodotti o servizi connessi alla qualità del vivere e il grande pubblico, che ama sapere e conoscere questo mondo. Scoprire il bello e il buono recuperando il senso del tempo. Il nuovo “media” vuole essere un ponte di collegamento tra i lettori e le aziende e le istituzioni, che possono offrire loro i prodotti, i servizi e le attività che meglio ne soddisfino i bisogni materiali e spirituali e in più l’occasione di studiare, conoscere e scegliere al meglio quelle che sono le cose belle e buone della nostra vita. Le proposte di www.itinerarideisapori.it non hanno limiti. Spaziano dal mare alla montagna, dalle città d’arte alla campagna con un preciso obiettivo: fornire ogni tipo di indicazione utile per individuare, conoscere, comprendere e apprezzare tutto ciò che c’è di bello e di buono nella nostra Italia. Dal raffinato ristorante stellato alla trattoria di campagna, dall’albergo di lusso ad una ospitalità comunque di qualità. Tutto questo con dettagliate e competenti presentazioni dei cibi, dei vini, dei prodotti delle aziende migliori. Con un unico denominatore comune, quello della qualità. Insomma, un “media” da leggere, studiare, uno strumento ricco di servizi approfonditi sui modi, i tempi e i luoghi migliori per appagare il nostro desiderio di stare bene. L’idea base del magazine parte dalla constatazione che c’è sempre un vino migliore, un ristorante dove mangiare meglio, un albergo più accogliente, un centro benessere che si prende cura della nostra salute, una città o un territorio, che ci fa sognare. Itinerari dei Sapori vuole essere uno strumento fondamentale in questa ricerca. Vuole mettere il lettore nelle condizioni di fare le scelte giuste contando su conoscenze ed esperienze dirette. “Perché - dice Pisano - il lusso più grande che ci possiamo concedere è quello di dare spazio al nostro tempo”.