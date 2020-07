Fuori tutto con l’asta telematica

Che la rete abbia trasformato le attività dei settori più disparati è un’affermazione che rasenta l’ovvietà. Eppure il mondo delle aste in senso lato è stato trasformato in tre anni con la pubblicazione, nel 2017, della legge che impone la possibilità di vendita telematica degli immobili nel comparto. Ne è un esempio AsteBook, una realtà nata in provincia di Lecco dall’idea di Paolo Fancoli (nella foto) e che ha visto aumentare in maniera esponenziale il proprio giro d’affari negli ultimi 36 mesi. «Siamo operativi – ci racconta il fondatore dell’azienda – nel settore delle aste giudiziarie dal 2012. Abbiamo iniziato principalmente nel comparto giustizia, lavorando esclusivamente con i tribunali, poi abbiamo ampliato la nostra offerta anche agli istituti di credito e, infine, ai privati. Questi ultimi sono in genere aziende che hanno necessità di dismettere beni. La vera trasformazione per noi è avvenuta con la legge che consente la vendita telematica degli immobili nel comparto giudiziario nel 2017. Da lì la crescita è stata esponenziale: nel triennio abbiamo aggiudicato beni per 129 milioni e abbiamo attualmente una gestione intorno ai 380 milioni di euro e 14.000 aste gestite».

L’attività di AsteBook non si sostanzia solo con i tribunali e per la vendita di immobili sequestrati, ma in breve tempo si è esteso anche alla parte di beni mobili. I privati, poi, sono aziende che hanno la necessità di dismettere macchinari o stock di magazzino. Questo, almeno, fino all’avvento del Covid, quando l’esigenza era soprattutto di liberare spazio. «Con l’arrivo del Coronavirus – continua Fancoli – riceviamo richieste soprattutto per far fronte al calo della liquidità. La nostra fortuna è che la modalità con asta telematica è quella più sicura, perché garantisce sia chi compra che chi vende. Ad esempio, se andiamo a pensare al tema della determinazione del giusto prezzo, con un’asta a rilevanza pubblica nessuno può contestare il risultato. E i soldi arrivano in tempi più rapidi del normale, mediamente tra i 6 e i 9 mesi».

Il Coronavirus, ovviamente, ha già iniziato a mostrare i suoi effetti sul tessuto economico italiano, con un incremento di aziende che chiedono il supporto di realtà come AsteBook. Si tratta di imprese in bonis che hanno una carenza di cassa e che devono dismettere asset in tempi rapidi per migliorare la situazione. «Da settembre a tutto il 2021 ci sarà sicuramente un ulteriore picco di queste richieste – ci spiega Fancoli – perché questo terremoto sanitario avrà una conseguenza economica di lungo periodo». Diversamente da quanto si potesse pensare – ed è un’autentica sorpresa – la pandemia non ha completamente bloccato il comparto immobiliare, anzi c’è parecchio “movimento”. Dal mese scorso, infatti, sono riprese le aste e le indicazioni che arrivano dal comparto sono tutto sommato buone, con molti immobili che hanno già ricevuto diverse offerte. «Quello che notiamo è che è cambiata la tendenza – aggiunge il fondatore di AsteBook – anche in città come Milano. Se prima si cercavano appartamenti in centro, oggi si cercano spazi più grandi, magari villette con giardino anche fuori dalla città. Il Covid ha cambiato le esigenze degli spazi perché essersi trovati rinchiusi in casa per oltre tre mesi ha completamente ribaltato le priorità».

Il mondo delle aste immobiliari viene visto come un settore un po’ alieno rispetto al normale mondo del real estate. Chi decide di acquistare un immobile con questa modalità a volte sembra quasi intimorito. «In realtà, se l’attività di marketing viene fatta in maniera corretta – racconta Fancoli – e se la pubblicità è data con le giuste tempistiche, ci troviamo di fronte a una vendita normale cui tutti hanno accesso. Noi offriamo servizi come una pec gratuita, una firma digitale: tutto si svolge alla luce del sole. L’avvio delle aste telematiche ci ha permesso di ampliare a dismisura la platea. Oggi chiunque ha la possibilità di appoggiarsi a una struttura come la nostra. Fino a qualche anno fa, invece, bisognava recarsi in tribunale e molti avevano un po’ di timore ad agire in questo modo. Sembrava di fare un passo eccezionale. La rete, invece, ha anonimizzato i partecipanti e reso il processo più fluido e meno “angosciante”».

Come funziona il modello di business di AsteBook? Con un doppio binario. Da una parte c’è il meccanismo con i tribunali, che premiano l’attività della società di Fancoli con una percentuale sul valore finale di aggiudicazione. Con i privati e gli istituti di credito, invece, si lavora con una commissione fissa per l’attività di marketing che viene svolta sugli immobili in asta. «Si tratta – ci spiega il numero uno dell’azienda – di un’attività continuativa. Mentre in precedenza la pubblicità durava tra i 45 e i 60 giorni, e una volta chiusa l’asta questi immobili “sparivano” dalla circolazione, oggi usiamo i principali portali (Idealista.it, casa.it, immobiliare.it) tenendo l’annuncio costante. Utilizziamo il sistema del “prossimamente in asta” e, in questo modo, manteniamo i riflettori puntati su questo immobile. Questo si traduce in una riduzione significativa dei tempi di vendita: se mediamente si raggiunge la transazione in diciotto mesi, noi possiamo anche dimezzare questi tempi, perché raggiungiamo la platea più ampia possibile».

AsteBook si compone di 17 dipendenti a tempo pieno cui si sommano altri 26 collaboratori esterni, per un totale di 43 persone. La struttura è suddivisa in varie divisioni, in particolare quella mobiliare e quella immobiliare. Gli esterni sono le persone che si occupano di gestire gli immobili affidati dal tribunale in luoghi diversi dalla Lombardia. Un network capillare presente in tutta Italia, isole comprese. Un’organizzazione che non è stata messa in crisi nemmeno dalla pandemia. Anzi, proprio durante il lockdown sono state trovate altre opportunità. «Il mese di maggio per noi è stato davvero difficile – ci spiega Fancoli – perché i tribunali avevano bloccato le vendite e il nostro fatturato è sceso vertiginosamente. Però non ci siamo fatti troppi problemi, ci siamo spostati su altre attività in attesa di ritornare anche su quelle storicamente di nostra competenza. Abbiamo, per assurdo, incrementato la mole di lavoro perché in questo periodo di apparente tranquillità abbiamo potuto fare acquisizione di nuovi clienti».

In ordine di tempo, due sono le novità che riguardano AsteBook. La prima è relativa alla tecnologia blockchain, la seconda riguarda una nuova offerta interamente dedicata al lusso. Partiamo dalla “catena di blocchi”. L’azienda di Fancoli ha adottato questa modalità per garantire la massima trasparenza di contenuti e collocazione temporale delle proprie operazioni. Il formato di blockchain prescelto è quella di Themis, su cui AsteBook ha attivato una serie di protocolli in collaborazione con la società svizzera SwissCrowd SA. In questo modo, tutti gli eventi principali riguardanti la vendita di beni tramite asta giudiziaria sono notarizzati sulla blockchain di Ethereum, acquisendo una data ed una fonte certa di inserimento, inalterabile nel tempo e verificabile in autonomia da chiunque. Da un paio di settimane, infine, AsteBook ha lanciato un nuovo portale dedicato al lusso, AsteLux. «Con questa nuova proposta – conclude Fancoli – offriamo opere d’arte, gioielli, imbarcazioni e auto di lusso. Siamo gli unici, nel settore giudiziario, a garantire un servizio di questo tipo, sia per quanto concerne gli aspetti relativi all’aggiudicazione di beni rifugio, sia per quello che concerne la parte di sequestri di beni per via giudiziaria. Partiremo a breve con una grande collezione privata di opere d’arte e anche la seconda asta sarà dedicata alla dismissione di quadri e sculture. Poi ci dedicheremo anche a quei beni, come barche o macchine, che provengono dal settore del leasing aziendale».