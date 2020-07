Fare impresa in Italia a volte sembra una via crucis. Non bastano le difficoltà della ripartenza dopo la fase acuta della pandemia, il calo degli affari, la liquidità promessa dallo Stato e spesso mai arrivata: c’è anche il Decreto Dignità, con la famigerata causale che deve giustificare l’assunzione a termine, anche quando si tratta della riassunzione di una persona nella stessa mansione per la stessa azienda. Che in piena crisi da Covid-19 si debba giustificare un’assunzione, qualunque essa sia, è un tipico paradosso italiano, che pesa sulle aziende e sulle agenzie per il lavoro che le supportano, loro sì in modo fattivo.

«Con il decreto Cura Italia e poi con il decreto Rilancio ci sono state delle aperture, ma ancora non sufficienti» dice Laura Piccolo, manager di Openjobmetis, l’unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana, «l’articolo 93 del decreto Rilancio fa riferimento alla possibilità di togliere la causale se si rinnovano contratti di persone che erano attive il 23 febbraio, con un vincolo di rinnovo senza causale solo per contratti fino al 30 agosto. Quindi anche se si è parlato di grande apertura, nei fatti il problema non è superato».

Nei fatti, il combinato disposto dei decreti Dignità e Rilancio, nonostante i nomi roboanti, provocano alle imprese un mucchio di problemi. «Molte aziende oggi si ritrovano nelle condizioni di non poter richiamare le persone che avevano a tempo determinato o in somministrazione i cui contratti sono cessati» spiega la Piccolo, «perché magari non rispondono ai due requisiti temporali richiesti dalla legge; quindi teoricamente dovrebbero prendere solo persone completamente nuove, quindi non formate e che non conoscono la loro attività; quindi ripartire da zero con una limitata visibilità sui prossimi mesi: non dimentichiamo che le aziende hanno vissuto un momento di grande sofferenza».

Saggezza vorrebbe che si adattasse il contenuto delle leggi alla realtà cui vengono applicate. «Quello che chiediamo a gran voce, e che sicuramente darebbe uno slancio importante è eliminare l’inserimento della causale per i contratti a termine e in somministrazione, senza apporre un limite temporale alla deroga, così come indicato nel Decreto Rilancio» dice la manager di Openjobmetis, «ovvero lo stesso inserimento della causale fino a 24 mesi, che sono considerati la durata massima introdotta dal Decreto Dignità per i contratti a termine e in somministrazione. Questo darebbe un minimo di respiro, invece di doverci preoccupare degli aspetti più tecnici dovremmo pensare a far lavorare la gente. Stiamo depotenziando uno strumento per poter lavorare legalmente, in sicurezza, con la totale tutela che un contratto di somministrazione dà ai dipendenti». Che la causale stia ostacolando la ripresa per Openjobmetis è un’esperienza quotidiana: «Ogni giorno un’azienda ci chiama e ci dice: posso ripartire, ho delle commesse, voglio riprendere tutti quelli che ho dovuto lasciare a casa, che non ho avuto modo di far lavorare perché ero chiuso» spiega Laura Piccolo, «e noi dobbiamo: prima verificare se erano attivi il 23 febbraio; poi verificare se l’azienda ne ha bisogno per un tempo limitato; insomma, non sempre è così facile poter dire all’azienda: ok, ripartiamo. In questo momento quindi ci aspettiamo che ci sia uno sblocco».

Un’altra atavica quanto sorprendente abitudine di molti governi italiani è quella di non avvalersi della competenza di chi ne sa molto più di loro. «Ci aspettiamo di essere un po’ ascoltati» sottolinea la manager di Openjobmetis, «Le agenzie del lavoro hanno un bagaglio e una platea importante, in termini di esperienza, di conoscenza del mercato, di candidati, di lavoratori dipendenti, di tessuto imprenditoriale; quindi sarebbe molto utile che potessimo dare il nostro contributo; fin qui siamo stati ascoltati in maniera molto blanda e poco efficace». E dire che le agenzie per il lavoro in questi mesi sono state un punto di riferimento per le aziende, e hanno anticipato interamente la tis (trattamento integrativo salariale), l’ammortizzatore sociale previsto per il personale somministrato.