Fmi: debito pubblico mondiale oltre il 100% del Pil nel 2020/21

Il debito pubblico globale comincia ad assomigliare a quello italiano: supererà il 100 per cento del Pil nel 2020-21, raggiungendo quota 101,5 per cento del Pil, mentre il disavanzo fiscale medio complessivo dovrebbe salire al 14 per cento. Lo ha affermato Vitor Gaspar, direttore del dipartimento per gli Affari fiscali del Fondo monetario internazionale. Mai debito pubblico e deficit avevano raggiunto questi livelli ed erano aumentati in modo così repentino. «Si tratta di un aumento di quasi 20 punti percentuali rispetto a un anno fa», ha detto Gaspar, aggiungendo che l'aumento del debito è più significativo tra le economie avanzate come gli Stati Uniti, il Giappone e i paesi d’Europa. «Nel frattempo, il disavanzo di bilancio complessivo medio dovrebbe salire al 14 per cento del Pil nel 2020, 10 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno», ha aggiunto il direttore del dipartimento per gli Affari fiscali del Fmi. Gaspar ha spiegato che, in assenza di pressioni inflazionistiche, il tasso di interesse nominale rimarrà basso sia nelle economie avanzate che in quelle dei mercati emergenti. E ha invitato alla prudenza, osservando che molte economie avanzate affronteranno pressioni fiscali a lungo termine, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione, che può pesare sulla sostenibilità del debito a lungo termine.