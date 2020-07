Quel prestito a Fca che ha diviso le tifoserie

Partiamo dall’inizio: il Governo non ha messo in campo un bel niente, ha solo cercato una modalità – spendibile a livello mediatico – per far finta di aiutare le imprese italiane! Ed infatti la risposta del Ministro dell’Economia alle critiche mosse verso l’operazione Fca - Sace è stata chiarissima: «è un prestito, non un regalo…».

È molto importante che le altre migliaia di imprese molto meno strutturate di Fca lo abbiano chiaro e, soprattutto lo abbiano chiaro coloro che pensano di aver avuto un aiuto… a fondo perduto, ovvero ciò che sarebbe stato corretto fare. Chiarito quanto sopra, come sempre la polemica e la bagarre scatenatesi sulla copertura di garanzie a favore di Fca perde qualsivoglia consistenza contenutistica ed, anzi, rischia di rivoltarsi contro proprio ai direttori delle società automobilistiche.

Valga il vero. La norma contenuta nel decreto liquidità ha quale finalità ultima il mantenimento dell’occupazione, ed allora non credo possa revocarsi in dubbio circa l’importanza di Fca in Italia: 55 mila dipendenti diretti, 220 mila posti di lavoro nelle 5.500 società fornitrici italiane, oltre 120 mila posti di lavoro coinvolti nelle varie attività di concessionarie e assistenza clienti. Se a ciò aggiungiamo che non vi è alcun dubbio circa la crisi del settore e, quindi, del conseguente rischio occupazionale, credo non vi sia ragione “oggettiva” per far sì che vi sia utilizzo delle previsioni del decreto liquidità.

Fca si impegna a non distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie e a gestire i livelli occupazionali con i sindacati

Tutto il resto è… noia, diceva una famosa canzone. Attraverso la concessione della garanzia pubblica Fca si impegna ad osservare tutti i requisiti previsti della normativa assicurando tre cose: lo stop ai dividendi e il riacquisto delle azioni proprie per un anno; la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; l'utilizzo dei denari per sostenere personale, investimenti, etc.

Visto così diventa veramente incomprensibile il coro dei contrari, di coloro che adesso vorrebbero che lo Stato entrasse nel Cda o addirittura nella proprietà, di coloro che gridano allo scandalo.

Potrebbe essere un problema legato al “nome” del richiedente, alla recente storia di contrapposizione anche confindustriale, ad antichi rancori o altro che però difficilmente dovrebbe trovare spazio in commenti tecnici.

Diversa è la paura – questa sì legittima – che non vi sia nessuno a vigilare, che non vi sia nessuno che possa efficientemente valutare il buon fine dell’operazione e se già adesso vi sono i presupposti, sarà solo il sindacato a fare questo? La paura poi è dei cittadini comuni, non certo degli esponenti politici che semmai saranno responsabili e corresponsabili di un utilizzo diverso da quello pensato o scritto nel decreto.