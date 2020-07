Presentati i risultati dell’Indagine nazionale sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro. Promossa dall’associazione datoriale Cifa, dal sindacato Confsal e dal fondo Fonarcom, è stata realizzata dal Centro studi InContra, nell’ambito dell’iniziativa #IlLavoroContinua.

Durante l’emergenza sanitaria molti lavoratori hanno sperimentato il lavoro agile e proprio a loro l’indagine si è rivolta Da un campione di quasi 2000 soggetti è emerso un quadro chiaro sulla situazione nazionale. Guardando alla dimensione aziendale, si nota subito che le Pmi registrano un tasso di attivazione due volte maggiore rispetto al periodo pre-pandemico, contro una tendenza di segno opposto nelle grandi imprese.

Interessante notare che il non ricorso al lavoro agile resta una scelta volontaria del lavoratore; solo nel 30% dei casi la causa è ascrivibile alla mancanza di strumentazione idonea, mentre per il 22% si tratta di una decisione aziendale. Ancora, pur riconoscendo allo smart working il vantaggio di bilanciamento vita-lavoro, circa il 70% dei responsabili dichiara di aver avuto difficoltà nel separare i tempi, contro un dato pari al 60%, nel caso dei collaboratori. Del resto, non va dimenticato che l’emergenza ha introdotto un vincolo spaziale che nulla ha a che vedere con un reale modello agile.

Il risparmio in termini di costi sembra mettere d’accordo tutti, così come l’aumento della propria produttività, dell’autonomia e della responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi (vantaggio percepito in misura superiore dai collaboratori).

Di contro, si registra una diffusa difficoltà nel coordinamento (con il capo e con il team), nella condivisione di informazioni e nella riduzione dei tempi di risposta. Nella gestione delle relazioni da remoto, infatti, si registra che per il 35% dei rispondenti non si ha la stessa efficacia che si può avere in presenza.

Da non sottovalutare la percezione da parte dei collaboratori (circa il 60%) che al notevole aumento delle ore dedicate al lavoro non corrisponda un commisurato riconoscimento di straordinari, insieme con un certo disagio nel sentirsi sempre connessi e reperibili, elemento quest’ultimo che conferma la necessità di riflettere sull’importanza del riconoscimento del diritto alla disconnessione.

Senso di comunità e teamworking, consapevolezza di sé, flessibilità e autonomia e digitalizzazione sono dimensioni valutate più che positivamente, indipendentemente dal ruolo ricoperto; di nuovo, però, con una criticità collegata alla capacità di corretto bilanciamento delle pause (circa il 35%).

Infine, in misura dell’82%, i soggetti sono favorevoli a essere valutati sulla capacità di raggiungere i propri obiettivi lavorativi, in ragione del desiderio di perseguire una maggiore meritocrazia e una maggiore spinta motivazionale, percentuale che scende al 60% se si chiede di immaginare la propria retribuzione legata al raggiungimento di obiettivi a causa della mancanza di fiducia nei confronti dell’azienda e dei possibili valutatori.