Brebemi: oltre 1 mld di investimenti e 3.700 nuovi posti di lavoro creati

Oltre 1 miliardo di euro investiti, di cui 120 milioni € nel 2019 e una crescita del 13% rispetto al periodo 2014-2018; 3.710 nuovi dipendenti, di cui 100 assunti nel 2019 e una crescita del 3% rispetto al periodo 2014-2018. Sono i risultati della A35 Brebemi in sei anni di vita, dal 2014 al 2019, secondo quanto emerso nel corso del webinar tenutosi oggi dal titolo “A35 Brebemi, una storia di rilancio del territorio”. Ancora, la Brebemi ha portato 22 nuovi insediamenti produttivi, di cui 4 nel 2019, corrispondenti ad una crescita del 22% rispetto al periodo 2014-2018; 3,2 milioni mq di superfici acquistate e riqualificate, di cui 500.000 nel 2019 e una crescita del 19% rispetto al periodo 2014-2018. A questo va aggiunta la crescita del 6,9% e 7,6% dell’occupazione lavorativa rispettivamente nelle province di Brescia e di Bergamo.

Per quanto riguarda il traffico, nei sei anni di vita la A35 l’ha visto crescere costantemente, passando dai quasi 8.000 VTGM (Veicoli Teorici Giornalieri Medi) del 2014 ai 21.700 del 2019 con un saldo di +170%. Nel 2019, i flussi di traffico sono aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente, contro una media nazionale dello 0,6%. Tale andamento positivo potrebbe continuare – fatto salvo l’impatto del coronavirus - soprattutto grazie ai poli produttivi nati in questi anni lungo l’asse autostradale che sviluppano nuovo traffico, specialmente quello pesante. È stato calcolato che nel complesso, nei primi sei anni di vita (2014-2019), la A35 ha generato benefici pari a circa 776 milioni di euro in termini di: tempo risparmiato (346 mln); riduzione costi di trasporto (315 mln); minori emissioni inquinanti (98 mln); minore inquinamento acustico (10 mln); diminuzione degli incidenti (6 mln).

«A35 Brebemi attira investimenti ed investitori con un traffico in costante crescita sopra la media nazionale» ha dichiarato il presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni, «avendo toccato un +8,1% a fine 2019 (contro una media nazionale della rete autostradale del + 0,6%), il che ha permesso di avere un concreto riscontro nel bilancio dello scorso anno con un margine operativo lordo EBITDA di 59,8 milioni di euro e un Risultato Operativo EBIT di 48,7 milioni di euro, anch’essi in crescita rispetto all’esercizio precedente. Anche a gennaio 2020, poco prima dell'emergenza Covid19, la crescita del traffico segnava un + 7,8% (contro una media nazionale del +3,2%)». «Durante il webinar di oggi, oltre agli ottimi risultati riguardanti le ricadute illustrati nello studio AGICI» ha aggiunto Bettoni, «è emersa ancora una volta la grande attrattività della nostra infrastruttura. Gli investimenti recenti, in particolare cito il primo Porsche Experience Center italiano a Castrezzato, confermano, semmai ce ne fosse bisogno, questo trend che ci permette di affermare quanto questo asse strategico sarà sempre più importante per il rilancio economico e sociale del Paese post emergenza, come ha dimostrato anche il nostro recente sviluppo societario con l’ingresso come azionista di maggioranza di Aleatica S.A.U., interamente controllata da IFM Global Infrastructure Fund gestito da IFM Investors, uno dei più importanti player a livello internazionale».