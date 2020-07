Prendiamone atto, cari concittadini: siamo un popolo di fessi. O terrorizzati dal fantasma della pandemia oppure festaioli e movidisti, inconsapevolmente aspiranti codivosi, con le mascherine alle ortiche.

I numeri non belli sui contagi degli ultimi giorni ci inchiodano. Abbiamo confuso un sollievo clinico – il virus che circola è moscio, e uccide meno: il che è vero – con un “liberi tutti”; e anziché riprendere a fare la vita di prima, sì, ma… con un bel “ma” anteposto alle vecchie abitudini (andiamo al ristorante ma evitiamo di stare uno addosso all’altro, beviamo l’aperitivo ma restiamo un po’ distanti e così via) ci stiamo assembrando, alitando voluttiosamente in faccia l’un l’altro, e tutti belli allegri come prima. Fino alla prossima ambulanza.

Va a finire, di questo passo, che l’autorità – che pena abusare di questa parola, ma non c’è un altro appellativo educato – ci richiude, o del tutto o per focolai, ma soprattutto riattiva quel clima soffocante e terrorizzante da fine del mondo imminente che abbiamo vissuto nei primi tre mesi della pandemia.

Samo un popolo di fessi, ligi come nessun altro nell’emergenza ma al primo segnale equivocato pronti a sbracare.

Sia chiaro: essendo profondamente anarchici siamo abituati a ragionare con la nostra testa anche di fronte alle leggi, le interpretiamo e le adattiamo a quel che ci sembra giusto oppure no. E quando constatiamo evidenti e colossali scemenze timbrate dal governo – per esempio riaprire le discoteche e non le scuole, il calcio e non l’atletica leggera, i pub e non le palestre – o leggiamo di regole senza capo né coda, per esempio permettere il riempimento ordinario degli aerei e consentire solo quello a scacchiera dei treni, ne deduciamo l’ovvio, che cioè siamo guidati da un’armata Bracaleone di pressapochisti, e cestiniamo anche le norme prudenziali che ci avrebbe raccomandato la nonna: non quella di Conte, la nostra.

Uno scenziato serio come Alberto Zangrillo – da un osservatorio d’eccezione come la medicina d’urgenza di uno degli ospedali più importanti e grandi d’Italia, il San Raffaele di Milano – vede ogni giorno con i suoi occhi che il virus morde meno, che i contagiati sono meno gravi, o non lo sono affatto, o guariscono prima e meglio: e lo dice.

Il suo antagonista giurato, l’epidemiologo Andrea Crisanti, replica in stile uccello del malaugurio dicendo che al contrario c’è poco da crogiolarsi nel sollievo perché i contagi sono sempre in agguato e il virus è sempre pericoloso.

La verità scientifica sta probabilmente nel mezzo, e infatti Zangrillo non ha mai detto “liberi tutti” ed ha sempre aggiunto alle sue dichiarazioni che mascherine e distanziamento sociale restano comunque preziose misure preventive da non abbandonare ma…

Ma poi, in concreto, che succede? Succede che la commessa patofoba che ha chiesto severamente a chi scrive di coprirsi con la mascherina anche il naso non sa che coprire la bocca basta a frenare i droplet, gli spruzzi invisibili di saliva che diffondono il virus, quando uno ce l’ha in corpo, e quindi semmai chi scopre il naso rischia lui, ma non fa rischiare gli altri. E questi sono i patofobi crepuscolari e millenaristi, che aspettano rassegnati la fase due “come già fece la Spagnola, più grave della fase 1”. Tocchiamo ferro, per chi ci crede.

Dall’altra parte, i ventenni cazzoni delle mille movide italiane che s’imbroscinano l’un l’altro come se niente fosse stato dicendo “tanto noi giovani siamo immuni”, e così fanno il gioco di quel che resta dell’epidemia, per ammosciati che ne siano gli agenti patogeni.

Ma allora, così puerili e anarchici come ci riveliamo, possiamo essere soltanto trattati come bambini scemi e meritiamo di essere terrorizzati – per essere indotti alla prudenza - da gente che ci capisce meno di quelli come Zangrillo, scienziati liberali convinti del diritto-dovere di dire la verità senza fare un uso psicotropo della comunicazione.

Ci meritiamo di essere spaventati col terrorismo mediatico-virologico, perché se qualcuno cerca di farci capire che la verità è grigia, e quasi mai bianca o nera, noi decidiamo sempre che o è bianca o è nera. Sarà che siamo latini…

Insomma: il nostro bivio è tra essere apocalittici o fessi. Che brutto dilemma. “Governare gli italiani non è difficile, è inutile”, ne è la devastante sintesi attribuita a Benito Mussolini. Va ricordata, di questi tempi, e non certo per nostalgie in orbace. Semmai, per demoralizzazione disgustata… Ma insomma: altri due mesi in mascherina, proprio no?