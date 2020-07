Onlit: riapertura di Linate una farsaSolo tre voli all’ora invece di nove

"La riapertura di Linate, il più importante city airport italiano dove si concentra il ricco traffico business del Nord, prevista per il 13 luglio prossimo è una farsa". È l’accusa di Dario Balotta, presidente Onlit (osservatorio nazionale liberalizzazioni infrastrutture e trasporti), che sottolinea come in questo modo il city airport lavora a un terzo della capacità. "Oltre al fatto che sarà l'ultimo scalo nazionale a essere riaperto, Sea (contraria al pur tardivo provvedimento ministeriale) ha deciso di consentire solo tre voli all'ora nonostante la protesta delle compagnie aeree e l'incredulità dei cittadini milanesi. Un vincolo inaccettabile per uno scalo che può operare fino a 9 voli orari. Non solo, ma con la ripresa delle attività economiche e l'avvio della stagione turistica l'utenza dell'area metropolitana milanese e del sud Lombardia si vedrà costretta a disagevoli e scomodi trasferimenti per raggiungere Malpensa e Bergamo. L'obbligo di distanziamento sociale previsto dalle misure sanitarie ministeriali nel terminal e i lunghi lavori di restyling del primo piano dello scalo sono un pretesto della Sea (che gestisce anche Malpensa): lo spazio a disposizione dei passeggeri al piano terra è assolutamente sufficiente. La logica del concessionario è però quella di approfittare della cassa integrazione a pioggia garantita dal Governo per risparmiare sui costi di gestione, concentrando il traffico su Malpensa per poi chiudere con significativi utili il bilancio" ha aggiunto Balotta.