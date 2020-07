Uber per crescere punta sui rivali delle consegne Postmates

Il gigante del ride-hailing e delle consegne di cibo Uber ha acquistato i Postmates, suoi rivali americani, per 2,6 miliardi di dollari. Tanti soldi.

Da quando l'azienda è nata nel 2011, i postini hanno consegnato tutto, dalla spesa al cibo da asporto, in tutti gli Stati Uniti, e potrebbero essere esattamente il tipo di alleato di cui Uber ha bisogno in questo momento. L'azienda ha già detto che ha intenzione di ritirarsi dai mercati borsistici in cui farà fatica a realizzare un profitto a breve. Dopo averci rimesso con l'acquisto di Grubhub con Just Eat Takeaway.com, ora Uber potrebbe vedere nei Postmates un modo per avviare il suo business americano di Uber Eats per un'eventuale maggiore redditività.

Ma Postmates sta giocando sul campo: è in un processo a "doppio binario", il che significa che sta contemporaneamente considerando anche l’alternativa di un'offerta pubblica iniziale invece dell'acquisizione. Se l'azienda ritiene di poter ottenere un'offerta migliore dagli investitori pubblici rispetto a quella di Uber, il gigante delle consegne alimentari potrebbe essere lasciato ancora una volta un Billy No-Postmates...

Il "consolidamento all'interno del mercato" - in cui le aziende concorrenti uniscono le loro forze - dovrebbe contribuire a migliorare i profitti dell'azienda combinata. Questo è particolarmente vero nel settore delle consegne di prodotti alimentari, dove un marketing aggressivo rende difficile guadagnare denaro. Ma se i Postini e Uber Eats non hanno bisogno di competere l'uno contro l'altro, la nuova società combinata dovrebbe essere in grado di tagliare le spese di marketing e far crescere le entrate più velocemente dei costi. In definitiva, questo aiuterebbe Uber a mantenere la sua promessa di diventare redditizia prima di molto tempo.

Quando le prime aziende di consegna di prodotti alimentari online sono state lanciate circa vent'anni fa, hanno perso più soldi di quanti ne guadagnassero all'inizio. Ma nel corso del tempo - grazie all'aumento dell'uso di internet e degli smartphone - queste aziende hanno visto una crescita drammatica, che ha attirato una maggiore concorrenza. Ora, mentre i rivali stringono accordi per rimanere a galla, il settore si assesterà probabilmente in una fase di crescita più lenta ma con maggiori profitti - non è un male per gli investitori affamati di profitto.