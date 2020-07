Stati Uniti, alla faccia del Covid l’occupazione riparte

I dati della scorsa settimana hanno mostrato che a giugno negli Stati Uniti sono stati riattivati 4,8 milioni di posti di lavoro. Cosa significa questo? Che l’effetto della pandemia da Covid-19 si è già esaurito? Magari, ma non è proprio così.

Il rapporto sui posti di lavoro di maggio ha lasciato gli investitori con più domande che risposte, con calcoli errati nel tasso di disoccupazione (in realtà, era più vicino al 16,4% rispetto al 13,3% riportato). La speranza era quindi che i dati di giugno mostrassero una volta per tutte se l'economia statunitense fosse in ripresa, o se fosse ancora zoppicante per la pandemia.

Non c'è stata questa fortuna: il tasso di disoccupazione dell'11,1% a giugno era ancora pieno di errori, e sarebbe stato del 12,1% se riportato correttamente. Tuttavia, è vero che sono stati aggiunti più posti di lavoro di quanto previsto dagli economisti, e anche il calo della disoccupazione è stato maggiore del previsto. Questo ha senso: la vita in alcune parti degli Stati Uniti è tornata quasi alla normalità, e molte persone hanno già iniziato a tornare al lavoro.

Per mantenere la ripresa economica, i lavoratori devono essere in grado di... beh, di lavorare. Questo vale soprattutto per il settore dei servizi - come l'ospitalità e il tempo libero - che contribuisce alla maggior parte della crescita economica degli Stati Uniti. Ma con la notizia di mercoledì di un numero record di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e di ospedali in punti caldi come il Texas, è possibile che si verifichino nuovi blocchi. Questo probabilmente farebbe deragliare le azioni statunitensi dopo uno dei loro migliori trimestri di sempre, che sembra "prezzare in" una ripresa relativamente regolare.