L’India vieta le app made in Cina: “Insidiano la nostra sovranità”

Il Ministero indiano dell'Elettronica e dell'Information Technology ha vietato TikTok, WeChat, e diverse altre decine di altre applicazioni basate in Cina che considera "impegnate in attività ... pregiudizievoli per la sovranità e l'integrità dell'India", secondo un comunicato stampa. Un totale di 59 apps sono sulla lista delle attività vietate.

L'India è un mercato enorme per TikTok, che è di proprietà della società cinese ByteDance. Secondo i dati SensorTower di aprile, il 30% dei 2 miliardi di download di TikTok proviene dall'India. L'applicazione di messaggistica WeChat, di proprietà della società Internet cinese Tencent, ha più di 1 miliardo di utenti in tutto il mondo.

Il capo indiano di TikTok ha riconosciuto l'ordine del governo in una dichiarazione, negando al contempo di aver mai condiviso informazioni sugli utenti con il governo cinese. WeChat non ha risposto immediatamente alle richieste di commento lunedì.

Non è la prima volta che l'India ha vietato TikTok. L'anno scorso, il governo ha incaricato Google e Apple di rimuovere l'applicazione dai rispettivi app store per le preoccupazioni sulla pornografia sulla piattaforma. I legislatori indiani hanno detto che TikTok incoraggiava la diffusione di contenuti espliciti e il "degrado culturale". Il divieto è stato revocato dopo circa una settimana.

Le tensioni tra Cina e India sono alte, a seguito di un incidente avvenuto all'inizio di questo mese al confine che ha causato la morte di 20 soldati indiani. Non è chiaro quanto grande sia stato il ruolo della situazione geopolitica nella decisione dell'India di bandire TikTok. Tuttavia, la piattaforma è stata oggetto di ampie critiche per i continui problemi di sicurezza; nel febbraio 2019, TikTok ha pagato 5,7 milioni di dollari alla Federal Trade Commission per presunte violazioni del COPPA, una legge sulla privacy dei bambini. Ha permesso ai bambini sotto i 13 anni di iscriversi all'applicazione senza il consenso dei genitori. Da allora sono stati apportati dei cambiamenti all'applicazione che hanno aumentato i controlli parentali.

Diverse agenzie governative statunitensi, tra cui la Transportation Security Administration, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, la Marina e l'Esercito, hanno vietato l'uso dell'app su dispositivi emessi dal governo, citando le preoccupazioni per la sicurezza dei collegamenti di ByteDance con il governo cinese.

Non è chiaro, inoltre, se il divieto di TikTok da parte dell'India sia in qualche modo collegato alle recenti preoccupazioni di sicurezza su come l'app gestisse i contenuti degli appunti su alcuni dispositivi. La scorsa settimana, gli utenti di una versione beta di iOS 14 hanno notato che TikTok stava accedendo ai contenuti degli appunti dei loro dispositivi, una pratica che l'azienda si era impegnata a interrompere diversi mesi fa. TikTok ha detto che stava accedendo ai contenuti degli appunti come misura "anti-spam", e ha aggiunto che da allora ha presentato un aggiornamento all'App Store.