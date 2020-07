L’Airbus taglia 15 mila posti di lavoro in Europa

Il produttore di aerei con sede in Francia, Airbus, ha annunciato il taglio di 15.000 posti di lavoro per cercare di recuperare i pezzi del post-coronavirus.

Airbus sta tagliando l'11% del suo personale nell'ambito di una ristrutturazione più ampia, la più grande della sua storia. E poiché il costruttore di aerei non si aspetta che il traffico aereo torni presto ai livelli precedenti la pandemia fino al 2023, ritiene che sarà costretto ad effettuare ulteriori tagli già l'anno prossimo, se le previsioni si fanno più fosche.

Le motivazioni di Airbus sono piuttosto chiare: le compagnie aeree non hanno bisogno di così tanti aerei come pensavano all'inizio dell'anno, il che significa meno entrate per i costruttori. Ma per bilanciare i costi ed evitare conflitti politici, Airbus ha perlomeno distribuito i tagli di posti di lavoro in tutto il mondo - dalla sua casa francese alla sua base industriale tedesca, così come in altri hub come la Spagna e il Regno Unito.

La Boeing americana non è stata molto più tenera, anzi: l'arci-nemica di Airbus ha annunciato 16.000 tagli di posti di lavoro ad aprile, e da allora ha perso ordini per oltre 100 aerei dopo che la Norwegian Air e la BOC Aviation di Singapore hanno annullato i loro acquisti il mese scorso. Il gigante statunitense avrebbe dovuto prima far decollare i suoi aerei, badate bene: mercoledì è arrivata la notizia che la Boeing ha nascosto alle autorità i dati relativi agli schianti dei suoi 737 MAX 8 jet, che potrebbero ostacolare i voli di prova che aiuteranno a far ricertificare l'aereo.

Una sfida per le aziende globali in espansione come Airbus e Boeing che stanno decidendo esattamente quali posti di lavoro tagliare, soprattutto ora diversi paesi hanno il sostegno del governo proprio per incoraggiare le aziende a non licenziare il personale. Questo sostegno è probabilmente il più generoso nel Regno Unito, ma questo non ha impedito ad alcune delle più grandi aziende di vendita al dettaglio e dell'aviazione del paese di tagliare 11.000 posti di lavoro in soli due giorni.