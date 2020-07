Giappone, il colosso dei fondi pensione in profondo rosso

Il più grande fondo pensionistico del mondo - il Fondo di Investimento Pensionistico Governativo del Giappone – ha subito la peggiore perdita di sempre nel primo trimestre. Come quasi tutti gli altri, gli investitori giapponesi sono stati male informati dall'epidemia di coronavirus. Ma il fondo pensionistico governativo del Paese è stato talmente fuori fase che ha perso un totale di 165 miliardi di dollari, praticamente tutto quello che aveva guadagnato nel corso del 2019.

La maggior parte della colpa ricade sulle spalle dei titoli esteri e nazionali che costituiscono circa la metà del portafoglio di investimenti del fondo pensione. Le obbligazioni, che costituiscono l'altra metà, hanno fatto molto meglio: le obbligazioni del Paese hanno perso "solo" 2 miliardi di dollari nel primo trimestre, mentre le obbligazioni internazionali hanno guadagnato 1 miliardo di dollari - forse grazie agli investitori globali che si sono accalcati per la loro relativa sicurezza.

Gli investitori hanno ragione ad essere preoccupati dalla notizia che il fondo ha perso somme drammatiche. I pensionati si affidano a un reddito regolare proveniente da fondi come questo, dopo tutto - e anche se anche voi stessi siete lontani dal pensionamento - vi trovate in questo caso di fronte alle stesse potenziali difficoltà che il vostro futuro pensionato potrebbe incontrare un giorno. Ma prima di iniziare a nascondere i soldi sotto il letto, ecco la buona notizia: un po' di riequilibrio del portafoglio e il fondo pensione del governo giapponese si è già ripreso - ecco perché potreste voler fare lo stesso con i vostri investimenti.

Dal mese di aprile, il fondo di investimento pensionistico governativo giapponese è stato suddiviso in modo più uniforme tra azioni e obbligazioni locali e internazionali, il che dovrebbe aiutarlo ad evitare un altro imbarazzante incidente se le cose dovessero peggiorare. Naturalmente, ciò significa anche che il fondo non ha beneficiato della ripresa del mercato azionario nell'ultimo trimestre come avrebbe fatto se avesse avuto una quota maggiore di attività a rischio.