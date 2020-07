Aifi, al via la terza edizione del Private Debt Award

Aifi e Deloitte, in collaborazione con Economy e il Gruppo 24Ore, lanciano la terza edizione del Private Debt Award. Il Premio vuole valorizzare i migliori investimenti nell’ambito delle operazioni di debito su pmi italiane. Quattro sono le categorie di premi divisi in due gruppi. Il primo prende in considerazione la miglior operazione conclusa tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 in ciascuna delle seguenti categorie: sviluppo (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi segmenti, aree geografiche o sviluppando nuovi prodotti e/o tecnologie) e leveraged buyout/operazioni straordinarie (progetti di crescita attraverso acquisizioni, anche insieme a private equity, fornendo il debito necessario per l’operazione di lbo o strutturando l’operazione direttamente con l’imprenditore). Il secondo valuta la migliore operazione conclusa a partire dal primo gennaio 2013 e rimborsata totalmente entro il 31 dicembre 2019 in ciascuna delle medesime due categorie: sviluppo e lbo/operazioni straordinarie.

Scopo del Premio è mettere in evidenza il rapporto che si crea tra investitore e imprenditore, determinante per il successo dell’azienda e per il fondo. Il Premio vuole altresì far conoscere lo strumento e le attività di private debt, come soggetto promotore di sviluppo delle imprese italiane, evidenziandone l’impatto sul sistema imprenditoriale.

“Nel 2019 gli investimenti realizzati dai fondi di private debt sono cresciuti segnando un +28%, a 1,3 miliardi di euro a conferma dell’importanza di tale asset sulla economia reale” – afferma Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI – “Il settore soffre però ancora di nanismo e servono iniziative a carattere pubblico che stimolino la moltiplicazione di questi operatori e le dimensioni, che oggi, soffrono ancora troppo, soprattutto nella fase di raccolta; nel 2019, infatti, hanno avuto una contrazione a 385 milioni di euro, -24% rispetto ai 506 del 2018. Oggi ancor di più deve essere supportata l’attività di questi fondi che possono iniettare liquidità alle imprese che sono in difficoltà per via dell’emergenza sanitaria ma sono sane e hanno bisogno di una spinta per rimettere in moto i processi produttivi.