De Meo in carica come ad RenaultLe Monde: è l'ultima speranza

Luca De Meo è entrato ufficialmente in carica come nuovo amministratore delegato della Renault. Il quotidiano francese "Le Monde" lo definisce «l'ultima speranza» dell'azienda. Il costruttore automobilistico attraversa una profonda crisi, dovuta ai problemi di gestione sorti dopo l'arresto del suo ex presidente Carlos Ghosn, ai risultati negativi degli ultimi anni e alle pesantissime conseguenze della pandemia. Il piano di ristrutturazione prevede un taglio di 15 mila posti di lavoro entro il 2022, di cui 4.600 in Francia, la chiusura di alcuni impianti e un calo dell’attività produttiva. Le Monde definisce l'arrivo di De Meo un «potente vaccino». L'ad ha girato un breve video destinato ai suoi collaboratori, ancora in fase di montaggio, ha effettuato le prime visite in alcuni siti e ha incontrato anche i dirigenti dell'alleato Nissan.

Secondo l’altro quotidiano d’oltralpe “Le Figaro” De Meo sarà chiamato ad affrontare «sette sfide» per riuscire a risanare il gruppo. Tra le priorità indicate c'è quella di «dare nuove motivazioni» al personale, scosso dai problemi che hanno coinvolto l’azienda, ma anche «definire una strategia» precisa per i prossimi anni relativa ai modelli da tenere sul mercato. De Meo dovrà inoltre concentrarsi sui rapporti dell'alleanza con Nissan e Mitsubishi Motors, lavorando per saldare le sinergie fra le tre aziende. E ancora la gestione della ristrutturazione industriale, il rilancio del dialogo con le parti sociali e la gestione della situazione finanziaria: si calcola sia necessaria una riduzione dei costi da 2 miliardi di euro.