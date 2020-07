Mamacrowd si lancia sul mercato immobiliare

Mamacrowd, principale piattaforma italiana di equity crowdfunding, annuncia il suo ingresso nel segmento del crowdfunding immobiliare, un mercato in forte espansione in Europa, con quasi 1,7 miliardi di euro raccolti. La prima operazione condotta tramite la piattaforma è “G311 – Green Living”, un progetto di sviluppo immobiliare di un’area a Milano per la creazione di un piccolo quartiere urbano sostenibile. Online a partire dal 21 maggio, l’iniziativa punta a raccogliere fino a 4,4 milioni di euro. Si tratta di due edifici residenziali di otto piani fuori terra, per un totale di 71 abitazioni, già realizzati al rustico, con cantine ed autorimesse interrate. L’intero progetto è stato ripensato interpretando le rinnovate esigenze messe in evidenza in questi mesi di lockdown, durante i quali la casa ha caratterizzato in maniera particolare il vivere quotidiano: dall’esposizione alla possibilità di avere spazi verdi o all’accessibilità a tutti i servizi fondamentali, G311 punta ad esaltare nuove esperienze abitative. Il tutto assicurando un progetto moderno e ad alto valore aggiunto, grazie alla presenza di numerosi servizi all’interno del complesso abitativo. Gli edifici inoltre sono circondati da un piccolo bosco ricco di piante e arbusti ridefinito “Forest Garden”. L’entry level è di soli 500€ e questo permette di partecipare al progetto di G311 senza un grande impiego di capitali ma è stato previsto un reward maggiorato per coloro che decidono di impiegare cifre più abituali per un investimento immobiliare.